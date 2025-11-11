Джиджи Хадид поканена за шаферка на Тейлър Суифт

Вече е ясно коя ще е едната от шаферките на Тейлър Суифт. От "The Sun" твърдят, че 35-годишната певица е помолила 30-годишната моделка Джиджи Хадид да ѝ бъде шаферка. Джиджи много се развълнувала, тъй като не очаквала това. А Тейлър вече започва с приготовленията по сватбата си.

"Тейлър иска да започне сватбения процес по този начин - като построи групата на шаферките и включи всеки в приготовленията, празнуването и планирането. Тя иска да е забавно и запомнящо се за всички - с партита, пътувания и време, прекарано заедно, което води до големия ден", коментира източник на изданието.

Още за шаферките и сватбата четете в teenproblem.net