Джиджи Хадид поканена за шаферка на Тейлър Суифт

Певицата явно вече планира сватбата

11.11.2025 | 19:47 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Вече е ясно коя ще е едната от шаферките на Тейлър Суифт. От "The Sun" твърдят, че 35-годишната певица е помолила 30-годишната моделка Джиджи Хадид да ѝ бъде шаферка. Джиджи много се развълнувала, тъй като не очаквала това. А Тейлър вече започва с приготовленията по сватбата си.

"Тейлър иска да започне сватбения процес по този начин - като построи групата на шаферките и включи всеки в приготовленията, празнуването и планирането. Тя иска да е забавно и запомнящо се за всички - с партита, пътувания и време, прекарано заедно, което води до големия ден", коментира източник на изданието.

Още за шаферките и сватбата четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes

Тагове:

звезди Тейлър Суифт Травис Келси сватба шаферка Джиджи Хадид
