Заснеха един от най-издирваните мъже в Европа в Москва - лидерът на българските шпиони

Ян Марсалек, бивш главен изпълнителен директор на германската платежна фирма Wirecard, който е един от най-издирваните мъже в Европа, открито живее в Москва. Той дори е бил изпращан в Украйна, за да изпълни поне една мисия с руските специални части.

Марсалек, бивш главен оперативен директор на Wirecard, е издирван от 2020 г., когато технологичният гигант се срина заради липсващи активи на стойност над 1,9 милиарда евро. Австрийският гражданин живее в Русия от пет години, където е претърпял леки пластични операции и трансплантация на коса, и се смята, че работи за разузнавателната агенция ФСБ на президента Путин, според статия на Insider - руски опозиционен уебсайт.

Insider твърди, че официални руски документи показват, че 45-годишният Марсалек е направил поне едно пътуване до фронтовата линия в Мариупол, украински град, контролиран от Москва, с диверсионно звено на руската армия. Снимка от миналата година показва Марсалек, облечен във военна униформа, украсена със Z, провоенния символ на Кремъл.

Източници от службата за сигурност съобщиха на Insider, че той е бил на бойна мисия.

„Най-издирваният човек в Европа вероятно е руски боец ​​в най-голямата сухопътна война в Европа след Втората световна война“, се казва в статията.

Марсалек, за когото се твърди, че живее под името Александър Нелидов, беше обявен от Върховния съд на Великобритания през декември за лидер на мрежа от шестима агенти на Кремъл в България, осъдени за шпионаж. През май те бяха осъдени на между пет и 10 години затвор за това, което съдия нарече „шпионаж в индустриален мащаб“.

Записи от пътувания и мобилни телефони, както и записи от видеонаблюдение от Москва, показват, че той пътува ежедневно до централата на ФСБ близо до Червения площад. Телефонните записи показват също, че той е пътувал няколко пъти до руско-украинската граница, както и до Крим, украинския полуостров, анексиран от Москва през 2014 г. Той е бил придружен от член на руските специални части, идентифициран като лейтенант Кирил Д. Марсалек, който се е представял за двама различни руски православни свещеници, за когото се твърди, че е бил вербуван за първи път от ГРУ, военното разузнаване на Кремъл, преди повече от десетилетие.

Записи от видеонаблюдение го показват да се разхожда ръка за ръка из Москва с жена, идентифицирана като Татяна Спиридонова - неговата учителка по руски език. Спиридонова изглежда е близка до руското правителство, както и до неговите разузнавателни служби.

Смята се, че двамата са се запознали, благодарение на Станислав Петлински, офицерът от ГРУ, който е вербувал Марсалек. Спиридонова е била използвана от Марсалек няколко пъти, за да пътува до Европа с цел изпълнение на мисии, включително получаване на смартфоните на трима бивши високопоставени служители на австрийското Министерство на вътрешните работи, както сочат записи от пътувания, онлайн чатове и телефонни разговори.

Той се придвижва из Москва с електрически скутер и веднъж е бил глобен за „застрашаване на обществената безопасност“, когато е бил хванат да кара по тротоара близо до Кремъл.

В онлайн дискусии с Орлин Русев, български гражданин, който е ръководил арестуваните миналата година във Великобритания агенти на Кремъл, Марсалек изглеждал нетърпелив да свърши мръсната работа на Путин, като организира отвличането на враговете на Москва.

„Трябва да отвлечем някого и да го върнем в Русия“, писал той на Русев през 2021 г., докато замислял отвличането на бивш служител на руските служби за сигурност. „Няма значение дали ще умре случайно, но би било по-добре да стигне до Москва.“

Когато заговорът се провалил, той насочил вниманието си към Христо Грозев, ръководител на отдела за разследвания на The Insider, и Роман Доброхотов, главен редактор на изданието. Заговорът бил разкрит от британската разузнавателна агенция MI5.