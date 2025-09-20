IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР: Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници

Стоим твърдо до нашия съюзник Естония, заявява още външното ни министерство

20.09.2025 | 08:12 ч. Обновена: 20.09.2025 | 08:50 ч. 15
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е още една безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО. Това се посочва в публикация на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс“. 

Естонското правителство съобщи в петък, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Този модел на дестабилизиращи действия трябва да приключи, пише още в публикацията на българското външно министерство. 

От МВнР посочват, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.

Стоим твърдо до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност, добавят от ведомството.

 

