МВнР: Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници

Нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е още една безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО. Това се посочва в публикация на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс“.

Естонското правителство съобщи в петък, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Този модел на дестабилизиращи действия трябва да приключи, пише още в публикацията на българското външно министерство.

От МВнР посочват, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.

Стоим твърдо до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност, добавят от ведомството.