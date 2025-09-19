Естония е поискала задействане на член 4 заради руските МИГ-ове

Естония е поискала задействане на член 4 от Северноатлантическия договор, след като три руски изтребителя МИГ-31 нарушиха въздушното ѝ пространство и останаха в него 12 минути. Това написа в социалната мрежа "Екс" премиерът на страната Кристен Михал, определяйки действията на Москва като неприемливи, предаде АФП.

Член 4 предвижда спешни консултации със съюзниците от НАТО, ако дадена страна членка прецени, че е застрашена нейната "териториална цялост, политическа независимост или сигурност", съобщава БНР.

Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония днес, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.

"Това е само още един пример за безразсъдните действия на Русия и готовността на НАТО за реакция", написа той в социалната мрежа "Екс".

"Европа застава зад Естония пред лицето на поредното нарушение на въздушното ни пространство от страна на Русия. Ще отговорим решително на всяка провокация и ще инвестираме в един по-силен източен фланг. Нашият натиск ще се засилва паралелно с ескалацията на заплахите", каза на свой ред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.