Полша вдигна по тревога бойни самолети заради руски удари в Западна Украйна

Наземните системи за ПВО и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност

20.09.2025 | 08:49 ч. Обновена: 20.09.2025 | 10:27 ч.
Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, предаде Ройтерс.

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи оперативното командване.

В 05:40 ч.  почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.
(БТА)

 

Полша бойни самолети руски удари Украйна
