Борисов с лека критика към Пеевски, но държавата си била с главно “Д”

“Какво да критикувам? Тя държавата се пише с главно “Д“. Единствената ми критика е към тези, чието самочувствие се превръща в самонадеяност”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

“Сега е много сложно. Всички искат да разрушат нещо и никой не дава план. ПП-ДБ няма план”, добави Борисов.

“Правителството е на България, много трудно сглобено след осем избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже", посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към лидера на "ДПС-Ново начало", той отговори положително.

Вчера след гласуването на поредния вот на недоверие към кабинета “Желязков” лидерът на ДПС-Ново начало излезе на тротоара пред Народното събрание и отправи остри думи към представители на ПП-ДБ, които бяха блокирали входа за служебния паркинг. Пеевски се зарече, че ще прави държава с главно “Д“.

По думите на Борисов човек трябва да може да отправя критики, но и самокритики.

“Самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно, особено в политиката. Това го научих по трудния начин. Така е конструирана в момента цялата политическа система у нас, че не сме си самодостатъчни. Дори и Радев не си е самодостатъчен, нека да направи партия. Без ГЕРБ не може да се направи правителство, затова седим в него, защото не мога да измисля нищо по-добро”, каза още лидерът на ГЕРБ.

Борисов направи предложение да забрани излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза. "Думата "ще те смачкам" е най-леката. Как искаме децата ни после да не се бият в училище? Тик-Тоците после какво излъчват", запита още Борисов.