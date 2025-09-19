Три руски изтребителя нахлуха във въздушното пространство на Естония

Три самолета МиГ-31 са навлезли във въздушното пространство на Естония без разрешение. Това съобщиха от естонското правителство, като инцидентът, след дроновете, изпратени в Полша, е поредният епизод на ескалация от страна на Москва.

Съобщава се, че самолетите са прелетели над остров Вайндуло и са останали там близо 12 минути.

Съюзниците от НАТО са вдигнали италиански F-35, за да отблъснат руските самолети. Транспондерите и на трите самолета са били изключени по това време, според съобщенията.

Министерството на външните работи на Естония е призовало руския шаже д'афер след наглото нахлуване.

На свой ред министърът на външните работи Маргус Цахна заяви, че силите на Путин вече са нарушили въздушното пространство на страната му четири пъти тази година.

Това се случва, докато Кремъл продължава да провокира източноевропейските членове на НАТО с нахлувания във въздушното пространство. Съюзници свалиха няколко руски дрона, когато навлязоха в полското въздушно пространство миналата седмица.

Полша е друга държава-членка на НАТО, алианс, който включва САЩ, Великобритания, Франция и Германия.

Съгласно условията на член 5 от договора, ако една от страните членки бъде нападната, всички останали ще бъдат задължени да започнат война, за да я подкрепят. Но Варшава вместо това избра да се позове на член 4, който обединява съюзниците, за да обсъдят текущите заплахи - и без да обявява война.

Впоследствие руски дронове се озоваха в Румъния, което накара съюзниците да изпратят в отговор F-16.