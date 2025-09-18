Принцеса Кейт беше истинският коз на Двореца по време на банкета в чест на Тръмп

Принцесата на Уелс имаше кралска мисия по време на банкета, който крал Чарлз трети даде в чест на американския президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания. Принцесата трябваше да очарова Тръмп с мека дипломация, а това остави обичайно сдържаната му съпруга Мелания "смаяна и замаяна" в нейно присъствие.

Сигурен знак, че принцеса Катрин бързо става толкова влиятелна, колкото кралят и престолонаследникът, е, че тя буквално “заслепи“ президента и разтопи неговата "ледена кралица" (Мелания) в първия ден от държавното им посещение във Великобритания.

Кейт беше стратегически поставена от дясната страна на Тръмп на снощния държавен банкет в замъка Уиндзор, чуквайки чаши с него и многократно му дарявайки ослепителни усмивки по време на храненето. Нещо, което Кейт направи и по време на посещението на семейство Макрон преди няколко месеца.

Пред Daily mail експерт заяви, че нейният “флирт с нежни умения“ с лидера на свободния свят “е свел президента до човек, който изпитва страхопочитание“.

Кристофър Ръди, американският изпълнителен директор на Newsmax Media, е приятел на Доналд Тръмп и е бил на банкета снощи. Ето какво разказа той: "Президентът прекара по-голямата част от нощта в разговор с Кейт. Така че мисля, че трябва да разберем какво е чула. Бяха в дълбока дискусия и мога да кажа, че той е наистина очарован. Беше наистина ангажиран с нея".

"Президентът и Мелания блестяха. Президентът Тръмп харесва Великобритания, харесва кралското семейство и е изградил взаимоотношения с крал Чарлз", добави Ръди.

Тръмп изглеждаше абсолютно пленен от бъдещата кралица, чиито царствени бижута и златна рокля от висша мода от британската дизайнерка Филипа Лепли очевидно привлякоха вниманието му, защото в речта си той каза, че тя е "толкова сияйна, здрава и красива".

Източници от кралското семейство съобщиха, че е било изключително важно и фактът, че кралят е решил тя и принц Уилям да се срещнат с американските му гости, след като са кацнали в замъка Уиндзор вчера.

Друг източник споделя: "Мисля, че това показва колко важни са Уилям и Кейт в тази кралска офанзива, за да подготвят политиците за втория ден. Президентът Тръмп може да разкрие по-късно какво са обсъждали, но няма да се изненадам, ако, освен някои светски разговори, Уилям използва възможността да представи някои от своите и на Обединеното кралство приоритети по отношение на изменението на климата, Украйна и Газа.

"Настроението от Бъкингамския дворец е добро, кралят се справя добре с лечението на рака си. Посланието е оптимистично. Но е интересно, че през последните няколко месеца имаше някои брифинги за това какъв ще бъде крал Уилям. Това може да се разглежда като знак, че ни подготвят за смяна на царуването, но подозирам, че по-скоро е въпрос на увереност, че той е тук още няколко години. Въпреки това има желание да се изгради профилът на Уилям на световната сцена. Той и Кейт изглежда са преминали последния си тест с летящ цвят досега с това държавно посещение."

Според източник, близък до Двореца, крал Чарлз с удоволствие се обляга на най-големия си син и съпругата му на държавни събития, където Великобритания и кралското семейство използват меката си сила както никоя друга нация на земята.

"Кралят може да види какъв ценен актив е Кейт за кралското семейство и страната. И двамата Тръмп са пленени от нея", споделя източникът и добавим че Уилям за пореден път е показал, че е сериозен държавник.

Експертът по езика на тялото Джуди Джеймс каза, че принцесата на Уелс е очаровала Тръмп.

Той беше видян много галантно и грижовно да бута стола ѝ, докато тя седна до него снощи, и беше неоспоримо, че погледът му на неразредено възхищение падна в нейната посока, докато вдигаше тост за “Специалната кралица“, прескачайки поколение кралски особи и очевидно заслепен от спътницата си по време на вечеря.

"Моментът, уловен между Кейт и Тръмп на банкета, е емблематичен. Тук има намек за флирт с меки умения, който сякаш е свел президента до мъж, по-скоро изпълнен със страхопочитание, и всъщност е поставил малко на мястото му чрез игривата усмивка на лицето на Кейт.

"Тръмп се навежда със срамежливата си усмивка и поглед нагоре, което го кара да изглежда като палав ученик, развълнуван от любов. Това е чудесна комплиментна поза, в която Тръмп изглежда щастливо послушен, докато Кейт закачливо подсказва, че тихо го е оценила.“

Кейт също се радва на добри отношения и с първата дама Мелания Тръмп.

Двоен удар по Хари

Освен чарът на принцеса Катрин, по време на банкета се открои и завоалираният двоен удар, който Тръмп нанесе на отчуждения принц Хари. По време на речта си Тръмп обсипваше с похвали принц Уилям и крал Чарлз III. Президентът на САЩ говори високо за принца на Уелс, описвайки го като “забележителния и невероятен син на краля“ без да споменава брат му Хари.

"Просто искам да кажа, че Негово Величество също е отгледал забележителен син в лицето на Негово Кралско Височество, принца на Уелс. Наистина невероятен. Опознавайки Ви, мисля, че ще имате невероятен успех в бъдеще", каза Тръмп по адрес на престолонаследника Уилям.

"Мелания и аз сме щастливи да посетим отново принц Уилям и да видим Нейно Кралско Височество, принцеса Катрин, толкова сияйна, здрава и красива."

По време на бляскавата вечер в Уиндзор Тръмп също така заяви, че кралят е помогнал на ранени ветерани “както никой друг“. Това беше лек намек и препратка към Invictus Game, на които Хари е патрон.

Херцогът на Съсекс, който е бивш капитан от армията, постигна огромен успех и влияние като основа през 2014 г. Invictus Game - спортно състезание за ранени, ранени и болни военнослужещи и ветерани, което се провежда на всеки две години.

Само преди седмица херцогът на Съсекс беше в Украйна за разговори за подобряване на подкрепата за действащ персонал и ветерани с животопроменящи наранявания, които се завръщат у дома.

"Той е повдигнал бедните, е грижил се е за селските фермери и е обгрижвал ранени ветерани както никой друг", каза в речта си 47-ят президент.

Тръмп вече публично критикува Хари и съпругата му Меган Маркъл, обвинявайки ги, че са се отнасяли “много неуважително“ с покойната кралица Елизабет II. Той разкритикува по-малкия син на краля и Меган, обвинявайки ги, че са се отнасяли “много неуважително“ с покойната кралица.