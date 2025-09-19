IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Загиналото семейството оставило предсмъртно писмо, детето им било с тежък здравословен проблем

Мъж на 47 години, съпругата му на 45 и 18-годишният им син са намерени мъртви

19.09.2025 | 18:20 ч. Обновена: 19.09.2025 | 18:22 ч. 1
БГНЕС

Загиналото семейство, открито край Сливница, е оставило предсмъртно писмо. От него става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежък здравословен проблем с 18-годишното момче, съобщава БНТ.

Синът бил с много тежко онкологично заболяване и тримата взели решение за самоубийство. Оръжието – пистолет, е намерено в колата.

Мъж на 47 години, съпругата му на 45 и 18-годишният им син са намерени мъртви, простреляни в слепоочията в семейния им автомобил край Сливница.

Колата е открита в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Сигналът е подаден в 16:30 часа.

Полицията продължава разследването.

