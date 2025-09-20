Пътищата у нас: България прилича на ученик, завършил вечерно училище

Модернизацията на транспорта в България изостава спрямо развитията в световен мащаб. По скорост на строеж на автомагистрали сме на около стотната позиция. В училище винаги са ни обяснявали, че сме на кръстопът между Изтока и Запада. Съседите ни обаче не проспаха възможностите и успяха да привлекат основните пътни потоци. Например,= Коридор 7, който включва река Дунав, въобще не се използва пълноценно. Това каза д-р Веселин Грозданов, преподавател във висше транспортно училище "Тодор Каблешков", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Вече не се говори за транспортни коридори, а за нова европейска транспортна мрежа. Виждаме колко е напрегната ситуация в Източна Европа покрай войната в Украйна. „Едва след като приключи войната, ще можем да преценим какви са възможностите за бизнес и какви товари могат да преминат“, коментира гостът.

„Не е достатъчно да се радваме, че строим пътища, от които да събираме пътни такси. Важно е да създадем бизнес, който може да търгува със страните от Източна и Северна Европа. Трансевропейската транспортна мрежа се разраства непрекъснато и целта е постепенно да интегрират Украйна и Беларус“.

Състоянието на автомагистралите в България

По малко от 5 километра автомагистрали успяваме да построим за година. Магистрала „Хемус“ вече се строи 40 години. Участъкът през Искърското дефиле е завършен, но е в много тежко състояние и е постоянно в ремонт. „Ще трябва още дълго да почакаме за магистрала до Варна“, обясни д-р Грозданов.

Той допълни, че качеството на пътната настилка навсякъде е много лошо. Всеки ден има репортажи за произшествия. От една страна това се дължи на лошата дисциплина на водачите и лошата поддръжка на автомобилите. Когато обаче към това добавим ниското качество на пътищата, ситуацията става още по ложа.

България прилича на ученик, завършил вечерно училище. Да, построили сме някакви пътища, но качеството им е незадоволително. В бъдеще публично-частното партньорство е добра алтернатива да се строи по-бързо и по-качествено, но това ще повиши цените на винетките. „Такива концесии се дават за 35 години, за да бъдат рентабилни“, отбеляза гостът.

Възможно решение: публично-частни партньорствa

Д-р Грозданов поясни, че ако едно партньорство работи добре в Германия или Австрия, не можем да смятаме, че този пример автоматично ще се пренесе в България. Страната има нужда от промяна в законодателство и строги наказания за корупция. Иначе рискуваме компаниите, които идват в България, да работят по съществуващия порочен модел.

Дисциплината на шофьорите

„Измерването на средна скорост е положителна стъпка, но има голяма съпротива от страна на населението“, категоричен е събеседникът. Над 4000 нарушители на денонощия хваща системата, която в момента е с много нисък обхват. Това показва, че дисциплината на шофьорите е наистина ниска. Гледките от инцидентите са много тежки, но може би телевизиите трябва да започнат да ги показват, за да си дадат хората сметка колко тежки могат да са последиците. Превъзпитаването е невъзможно, нужни са превантивни глоби.

Възможността хората да могат да следят столичния градски транспорт в реално време е стъпка в правилната посока. Интерактивната карта е много добре направена и предоставя информация и възможности за алтернативен транспорт на пътниците. „Градският транспорт в София се развива с добри темпове. Ако се върнем 10 години назад, ще си дадем сметка колко сме постигнали“, категоричен е гостът.

