IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Рецептата Dnes: Баница с кайма и фини кори

Много вкусна

20.09.2025 | 11:31 ч. Обновена: 20.09.2025 | 12:33 ч. 9
Снимка: istock

Снимка: istock

Продукти:

  • 450 г фини кори за баница 
  • 1 яйце
  •  240 мл прясно мляко
  • 240 мл зехтин екстра върджин или 120 мл зехтин + 120 мл разтопено масло
  • За плънката:
  • 1 голяма глава  ситно нарязан лук
  • 700 г телешка кайма
  • 1 и ½ ч.л. бахарат – подправка от Близкия изток, може да се купи и онлайн
  • 1 ч.л. чесън на прах
  • сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

  • Загрейте фурната на 180 градуса.
  • В голям тиган загрейте 1 с.л. зехтин на средно силен огън. 
  • Задушете нарязания лук за кратко, след което добавете каймата и подправките. 
  • Гответе, докато месото покафенее напълно.
  • Отцедете излишната мазнина и върнете тигана на котлона. 
  • Добавете подправките, разбъркайте добре и свалете от огъня.
  • Намазнете тава за печене. 
  • Подредете на дъното ѝ 1 кора и я намажете със зехтин.
  • Върху нея сложете втора, която също намажете.
  • Така подредете половината от корите. 
  • Разпределете цялата плънка. 
  • След това подредете останалото количество кори, като мажете всяка с мазнината. 
  • Намажете последната кора с мазнина и с остър нож разрежете баницата на квадрати. 
  • В купа разбийте млякото и яйцето.
  • Подправете с малко сол и черен пипер. 
  • Залейте баницата. 
  • Печете за около 40-45 минути, като наблюдавате внимателно, за да не изгори. 

Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

рецепти баница кулинария
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem