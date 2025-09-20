Рецептата Dnes: Баница с кайма и фини кори

Продукти:
- 450 г фини кори за баница
- 1 яйце
- 240 мл прясно мляко
- 240 мл зехтин екстра върджин или 120 мл зехтин + 120 мл разтопено масло
- За плънката:
- 1 голяма глава ситно нарязан лук
- 700 г телешка кайма
- 1 и ½ ч.л. бахарат – подправка от Близкия изток, може да се купи и онлайн
- 1 ч.л. чесън на прах
- сол и черен пипер на вкус
Приготвяне:
- Загрейте фурната на 180 градуса.
- В голям тиган загрейте 1 с.л. зехтин на средно силен огън.
- Задушете нарязания лук за кратко, след което добавете каймата и подправките.
- Гответе, докато месото покафенее напълно.
- Отцедете излишната мазнина и върнете тигана на котлона.
- Добавете подправките, разбъркайте добре и свалете от огъня.
- Намазнете тава за печене.
- Подредете на дъното ѝ 1 кора и я намажете със зехтин.
- Върху нея сложете втора, която също намажете.
- Така подредете половината от корите.
- Разпределете цялата плънка.
- След това подредете останалото количество кори, като мажете всяка с мазнината.
- Намажете последната кора с мазнина и с остър нож разрежете баницата на квадрати.
- В купа разбийте млякото и яйцето.
- Подправете с малко сол и черен пипер.
- Залейте баницата.
- Печете за около 40-45 минути, като наблюдавате внимателно, за да не изгори.
