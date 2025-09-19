Зловещо убийство край София: Откриха три трупа с огнестрелни рани в автомобил

Зловещо убийство разследва полицията в София. Трима души са открити застреляни в джип в района на Сливница, Област София, съобщават от bTV.

Жертвите са 47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче. Те са били открити с огнестрелни рани в слепоочията в автомобил.

Инцидентът е между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в 16:30 часа.

Екип на Спешна помощ е констатирал смъртта. МВР разследва всички версии.