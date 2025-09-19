IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зловещо убийство край София: Откриха три трупа с огнестрелни рани в автомобил

Те са на 47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче

19.09.2025 | 17:41 ч. Обновена: 19.09.2025 | 18:22 ч. 34
Снимка: БГНЕС

Зловещо убийство разследва полицията в София. Трима души са открити застреляни в джип в района на Сливница, Област София, съобщават от bTV.

Жертвите са 47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче. Те са били открити с огнестрелни рани в слепоочията в автомобил.

Инцидентът е между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в 16:30 часа.

Екип на Спешна помощ е констатирал смъртта. МВР разследва всички версии.

убийство труп автомобил Сливница София
