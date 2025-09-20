Путин: Русия ще помогне на Южна Осетия за осигуряване на националната сигурност

Руският президент Владимир Путин потвърди намерението на Русия да окаже глобална помощ на Южна Осетия за гарантиране на националната ѝ сигурност. Това се казва в поздравителна телеграма до президента на републиката Алан Гаглоев по случай Деня на републиката, публикувана на уебсайта на Кремъл.

„Бих искал да потвърдя, че Русия ще продължи да предоставя всякаква възможна помощ на Южна Осетия за осигуряване на националната сигурност, както и за решаване на належащи въпроси, свързани със социално-икономическото развитие“, се казва в изявлението, предава ТАСС.

Путин изрази увереност, че добросъседските и съюзническите отношения между страните ще продължат да се развиват ползотворно. Руският президент отбеляза, че Денят на републиката е символ на смелостта и силата на южноосетинския народ, защитил законното си право на независимост и свобода чрез ожесточена борба.