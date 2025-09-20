IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин: Русия ще помогне на Южна Осетия за осигуряване на националната сигурност

Путин изрази увереност, че добросъседските и съюзническите отношения между страните ще продължат

20.09.2025 | 16:50 ч. Обновена: 20.09.2025 | 17:46 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Руският президент Владимир Путин потвърди намерението на Русия да окаже глобална помощ на Южна Осетия за гарантиране на националната ѝ сигурност. Това се казва в поздравителна телеграма до президента на републиката Алан Гаглоев по случай Деня на републиката, публикувана на уебсайта на Кремъл.

„Бих искал да потвърдя, че Русия ще продължи да предоставя всякаква възможна помощ на Южна Осетия за осигуряване на националната сигурност, както и за решаване на належащи въпроси, свързани със социално-икономическото развитие“, се казва в изявлението, предава ТАСС.

Путин изрази увереност, че добросъседските и съюзническите отношения между страните ще продължат да се развиват ползотворно. Руският президент отбеляза, че Денят на републиката е символ на смелостта и силата на южноосетинския народ, защитил законното си право на независимост и свобода чрез ожесточена борба.

