Полицията в Нидерландия се сблъска с антиимиграционни протестиращи в Хага СНИМКИ

Нидерландската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне насилствени антиимиграционни протестиращи в Хага в събота, съобщи говорител на местната власт, цитиран от The Guardian.

Около 30 души са арестувани, а двама полицаи са ранени. Властите не изключват допълнителни арести през следващите дни, докато преглеждат записите от камерите.

Хиляди хора се присъединиха към протест, организиран от десен активист, настояващ за по-строги имиграционни политики и затягане на мерките срещу търсещите убежище, малко повече от месец преди националните избори.

Големи групи от протестиращи, много от които развяваха холандски знамена и знамена, свързани с крайнодесни групи, се сблъскаха жестоко с полицията, хвърляйки камъни и бутилки, показаха кадри от телевизионната мрежа NOS.

Полицейска кола беше подпалена, а група протестиращи за кратко блокираха магистрала близо до мястото на демонстрацията.

Местните медии съобщиха, че протестиращите са счупили и няколко прозореца на централата на лявоцентристката партия D66.

“Измет. Дръжте ръцете си далеч от политическите партии“, написа лидерът на партията D66, Роб Йетен, в мрежата X и добави: “Ако мислите, че можете да ни сплашите, лош късмет. Никога няма да позволим на екстремистки бунтовници да ни отнемат красивата страна.“

По-малка група бунтовници се насочиха към комплекса на холандския парламент, който е ограден, тъй като се ремонтира.

Геерт Вилдерс, антиимиграционният популистки политик, който спечели предишните избори в Холандия, беше поканен да говори на демонстрацията, но не присъства.

Вместо това Вилдерс, който запази преднината си в социологическите проучвания преди гласуването на 29 октомври, осъди насилието, заявявайки, че употребата на сила срещу полицията е “напълно неприемлива“ и наричайки замесените “идиоти“ и “измет“.