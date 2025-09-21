Историческа промяна: Великобритания, Австралия и Канада признаха палестинската държава

Великобритания, Австралия и Канада признаха палестинска държава – историческа промяна в десетилетията западна външна политика, предаде АФП.

Португалия също планира да признае палестинската държава по-късно на 21 септември, докато Израел е под огромен международен натиск заради войната в Газа.

„Днес, за да възродим надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение с две държави, Обединеното кралство официално признава Държава Палестина“, написа британският премиер Кийр Стармър в социалната мрежа X.

Великобритания и Канада станаха първите страни от Г-7, които направиха тази стъпка, като се очаква Франция и други държави да последват примера по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН, която започва на 22 септември в Ню Йорк.

„Канада признава Държава Палестина и предлага нашето партньорство за изграждане на обещанието за мирно бъдеще както за Държавата Палестина, така и за Държавата Израел“, написа канадският премиер Марк Карни в X.

Австралийският премиер Антъни Албаниз съобщи, че страната му също „официално признава независимата и суверенна Държава Палестина“.

„С този акт Австралия признава легитимните и дългогодишни стремежи на палестинския народ към собствена държава“, посочи Албаниз.

Това е ключов момент за палестинците и техните десетилетни стремежи за държавност, като най-мощните западни държави дълго време твърдяха, че тя трябва да бъде постигната само чрез договорен мир с Израел.

Но този ход поставя страните в противоречие със Съединените щати и Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира гневно и обеща да се противопостави на признанието на предстоящите преговори в ООН.

„Призивите за палестинска държава биха застрашили нашето съществуване и биха били абсурдно възнаграждение за тероризма“, заяви Нетаняху.

Все повече дългогодишни съюзници променят позициите си, докато Израел засилва офанзивата си в Газа, като се заканва да унищожи палестинските бойци от Хамас.

Ивицата Газа страда от огромни разрушения, нарастващ брой жертви и недостиг на храна, което е породило сериозна хуманитарна криза от началото на конфликта и предизвиква международно възмущение.