Маскирани откраднаха стока за 200 000 лв. за минути

Образувано е досъдебно производство

20.09.2025 | 19:43 ч. Обновена: 20.09.2025 | 21:03 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Обир като на филм в София. За минути маскирани мъже разбиха магазин за техника и откраднаха стока за над 200 000 лева, съобщава bTV. Ситуацията е запечатана от охранителни камери.

Минути преди полунощ - Светлозар получава известие на телефона си, че в магазина му е засечено движение. Веднага преглежда записите от шестте камери.

„Около 3 минути разбират витрината с чукове. Разбиват стъкло, решетката я къртят. Влизат под решетката и се насочват към офиса“, разказва Светлозар.

Разбиват и вратата на офиса, където стоят всички телефони за продажба.

На записите се вижда как трима мъже пълнят чували с техниката от магазина.

„Влизат и започват трима души със сакове да изнасят всичко, което виждат. Бяха с полусвалени макси – деца на по 22-23 години“, разказва още Светлозар.

Три минути по-късно си тръгват, а отпред ги чака друг мъж.

От СДВР обясниха за bTV, че е образувано досъдебно производство и извършителите се издирват.

полиция обир София маскирани
