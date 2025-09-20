Шест храни, които могат да подобрят паметта в по-късна възраст

С напредване на възрастта се наблюдават промени в когнитивните функции като паметта и концентрацията. Много хора над 60 години забелязват, че им е по-трудно да се справят с няколко задачи едновременно, забравят имена или срещат затруднения да си спомнят точните думи. Макар това да е често срещано и разочароващо, то не означава, че трябва да се примирите. Храненето играе ключова роля за поддържане на умствената острота, пише EatingWell.

Няма магическа храна, която да предотврати когнитивния упадък, но балансираната диета, богата на хранителни вещества, може значително да подкрепи здравето на мозъка.

„Диетата, насочена към забавяне на когнитивния упадък, трябва да включва източници на растителен протеин, да ограничава натрия и наситените мазнини и да съдържа плодове и зеленчуци, зехтин, риба, ядки и пълнозърнести храни“, обясни нутриционистът Мади Пасквариело.

Експертите посочват шест храни, които са особено полезни за когнитивната функция след 60 години.

Риба с високо съдържание на полезни мазнини

Сьомга, скумрия, сардини и херинга са богати на омега-3 мастни киселини EPA и DHA, които са пряко свързани с мозъчното здраве. Тези полезни мазнини намаляват възпалението и подпомагат когнитивната функция. Консумацията на риба и омега-3 мазнини е свързана с по-нисък риск от болестта на Алцхаймер и инсулт.

Боровинки

Ако искате да мислите по-бързо, хапвайте боровинки. Проучване показва, че хора над 65 години, които приемали боровинки ежедневно в продължение на шест месеца, са подобрили скоростта на умствената обработка на информация. Ако нямате пресни, замразените са също толкова ефективни. Нутриционистът Максин Янг препоръчва една до две порции плодове на ден за оптимално здраве на мозъка.

Зеленчуци с тъмнозелени листа

Проучвания показват, че повечето хора над 60 години не консумират достатъчно тъмнозелени листни зеленчуци. Храни като спанак, кейл и къдраво зеле могат да подобрят ученето и паметта. Смята се, че витамин К е ключов за този ефект, но и други хранителни вещества като бета-каротин и витамин Е също играят важна роля.

Зеленчуци от семейство Кръстоцветни

Карфиол, зеле и броколи могат да намалят риска от когнитивен упадък, свързан с възрастта. Едно изследване показва, че хората, които консумират най-много зеленчуци от това семейство, имат значително по-добро когнитивно здраве. Авторите смятат, че това се дължи на високото съдържание на антиоксиданти, които защитават чувствителните мозъчни клетки, както и на положителните промени в чревната микробиота.

Яйца

Освен че са отличен източник на протеин, яйцата са богати на холин – хранително вещество, необходимо за производството на ацетилхолин, невротрансмитер, отговорен за паметта и ученето. „Проучвания показват, че ниският прием на холин е свързан с по-висок риск от деменция и Алцхаймер“, твърди експертът Йенг. Едно голямо яйце съдържа около 147 мг холин, като повечето се намират в жълтъка.

Фъстъци

Фъстъците са богати на антиоксиданти, особено флавоноиди, които поддържат мозъка остър. Флавоноидите са доказано полезни за намаляване на риска от субективен когнитивен упадък – малки пропуски в паметта, които с времето могат да се превърнат в сериозен проблем. Освен това фъстъците са добър източник на фибри, магнезий и други важни минерали.