Таро прогноза за 22 – 28 септември

Динамична седмица

21.09.2025 | 18:20 ч. Обновена: 21.09.2025 | 20:11 ч. 0
Снимка: istock

Таро картите за последната седмица на септември са Тройка мечове и Дяволът.

Първата таро карта е Тройка мечове

Когато Тройка мечове се появи в четене на таро карти, това показва, че вероятно се намирате в ситуация на дълбоко разочарование. Обидните думи, действия и намерения на другите... Те са ви причинили негативни емоции като болка, тъга. Тези събития често са неочаквани, което ги прави още по-болезнени.

Таро карта Тройка мечове е и за емоционално освобождаване. Когато сте претърпели голям неуспех или загуба, сега е отличен момент да си поплачете добре. Изразяването на тъгата ви е част от процеса на нейното елиминиране. Позволете си да изпитате тези емоции, независимо колко болезнени са. 

Тази таро карта ви напомня, че е важно да се фокусирате върху пътя напред. Може да рискувате да се потопите толкова в емоциите, които ви обгръщат, че да загубите от поглед вашите цели мечти. Не го правете! 

Добрата новина е, че този болезнен период ще отмине и ще успеете да се възстановите. Не приемайте нещата твърде лично. 

Източник: Седмична таро прогноза за 22 – 28 септември

