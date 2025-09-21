Таро прогноза за 22 – 28 септември

Таро картите за последната седмица на септември са Тройка мечове и Дяволът.

Първата таро карта е Тройка мечове

Когато Тройка мечове се появи в четене на таро карти, това показва, че вероятно се намирате в ситуация на дълбоко разочарование. Обидните думи, действия и намерения на другите... Те са ви причинили негативни емоции като болка, тъга. Тези събития често са неочаквани, което ги прави още по-болезнени.

Таро карта Тройка мечове е и за емоционално освобождаване. Когато сте претърпели голям неуспех или загуба, сега е отличен момент да си поплачете добре. Изразяването на тъгата ви е част от процеса на нейното елиминиране. Позволете си да изпитате тези емоции, независимо колко болезнени са.

Тази таро карта ви напомня, че е важно да се фокусирате върху пътя напред. Може да рискувате да се потопите толкова в емоциите, които ви обгръщат, че да загубите от поглед вашите цели мечти. Не го правете!

Добрата новина е, че този болезнен период ще отмине и ще успеете да се възстановите. Не приемайте нещата твърде лично.

