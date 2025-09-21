Президентът на Чехия: НАТО трябва да реагира, включително и военно, на руските провокации

НАТО трябва да остане единно и да реагира решително на руските провокации, заяви чешкият президент Петър Павел. Изказването му идвана зачестилите руски нарушения на въздушното пространство на НАТО.

“В тези времена трябва да действаме твърдо и ако има нарушения, трябва да реагираме включително и военно. Русия много бързо ще осъзнае, че е допуснала грешка и е превишила границите си. За съжаление, това е балансиране на ръба на конфликта, но да се поддадеш на злото е просто невъзможно“, каза Павел в интервю за обществената Чешка телевизия.

“Това, което се случи през последните дни в Полша и Естония, и това, което се случва в Украйна от четири години, засяга всички нас, защото ако не останем единни, рано или късно това ще се случи и на нас“, добави той, цитиран от Kyiv independent.

Москва наруши полското въздушно пространство на 10 септември, което накара Варшава да свали руски дронове над нейна територия. Това се случва за първи път за която и да е страна членка на НАТО през над трите години от пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

Руски дронове отново нарушиха въздушното пространство на ЕС и НАТО, прелитайки над румънска територия на 13 септември на фона на масирана въздушна атака срещу Украйна. Съвсем наскоро три руски самолета нарушиха въздушното пространство на Естония на 19 септември, докато Москва продължава провокациите си.

“Това е значителна ескалация на европейската сигурност, за която Русия очевидно носи отговорност. Трябва да кажа, че това е само последният пример за действията на Русия, която отдавна се държи така, сякаш е така”, добави чешкият президент.

Павел отбеляза, че в миналото Турция е сваляла руски самолет в отговор на многократни нарушения на въздушното ѝ пространство от Москва.

“Сега сме свидетели на същото: Русия не само води агресивна война срещу суверенна държава, но и провокира страните от НАТО по безпрецедентен начин, стремейки се не само да предизвика отговор, който след това да използва за свои собствени интереси, но и да изпита нашата решителност и способност да се защитим“, каза той.

Павел осъди нарушенията на въздушното пространство от страна на Русия и призова за решителни действия, така че руският президент Владимир Путин и Кремъл “да се държат така, както ние им позволяваме“, добавяйки, че ако Европа отговори само “устно“, провокациите ще продължат.

“Това е напълно безотговорно поведение, тъй като нарушаването на въздушното пространство е претекст за активиране на защитни механизми, а именно сваляне на такъв самолет. И, разбира се, никой от наша страна или от руска страна не би искал това“, каза той.

Лидери в цяла Европа осъдиха няколкото нарушения на въздушното пространство на НАТО и ЕС от страна на Русия през септември.

“Ще отговорим решително на всяка провокация, като същевременно инвестираме в по-силен източен фланг. С ескалацията на заплахите ще се засилва и нашият натиск. Призовавам лидерите на ЕС бързо да одобрят нашия 19-ти пакет от санкции”, каза преди дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Нарушението на 19 септември е станало над Финския залив, където руски самолети са преминали през естонска територия без разрешение, преди да излетят, потвърдиха естонските отбранителни сили.

В отговор на руската ескалация балтийската държава поиска консултации по член 4 от НАТО. Мярката позволява на държавите членки да провеждат дискусии със съюзниците си, ако тяхната сигурност е застрашена.