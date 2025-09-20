IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина продуцентът Росен Цанков

Син е на режисьора Вили Цанков

20.09.2025 | 21:17 ч. Обновена: 20.09.2025 | 21:48 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Продуцентът Росен Цанков, син на режисьора Вили Цанков и доведен син на Стефан Данаилов, е починал. Това съобщи режисьорът Димитър Гочев в профила си във Facebook.

"Колега, приятел, бохем и голям човек. Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания.Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент!

Светло да ти е, Росене!

Никога няма да забравим!", написа Гочев.

продуцент Вили Цанков Стефан Данаилов Росен Цанков
