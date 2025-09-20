Почина продуцентът Росен Цанков

Продуцентът Росен Цанков, син на режисьора Вили Цанков и доведен син на Стефан Данаилов, е починал. Това съобщи режисьорът Димитър Гочев в профила си във Facebook.
"Колега, приятел, бохем и голям човек. Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания.Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент!
Светло да ти е, Росене!
Никога няма да забравим!", написа Гочев.