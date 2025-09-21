Украйна разполага с нов масивен морски дрон, който може да застраши Кримския мост на Русия

Украйна представи своя подводен дрон TOLOKA на изложението Defense Tech Valley 2025 в Лвов, съобщи украинският сайт за военни новини Militarnyi. Въпреки че платформата е известна от около година, тя е публично показана едва сега. Системата разполага с три варианта, способни да поразяват цели на разстояние до 2000 километра.

Компактният TLK-150 е проектиран за стелт операции точно под повърхността, използвайки електрическо задвижване, за да избегне откриване и да проникне през руската отбрана, според Defense Express.

По-големите модели включват TLK-400, с обхват от 1200 километра и полезен товар от 500 килограма, и TLK-1000, който е с дължина до 12 метра, носи 5000 килограма и може да достигне цели на разстояние до 2000 километра.

⚡️Ukraine unveiled its massive underwater drone TOLOKA at @BRAVE1ua Defense Tech Valley 2025 in Lviv. 🔗 https://t.co/wXmpkZykWc pic.twitter.com/BYSUMMj9mR — UNITED24 Media (@United24media) September 19, 2025

Генералният щаб на Украйна представи дрона в социалните медии на 19 септември.

“Въоръжените сили на Украйна скоро ще получат редица нови системи, включително дронове, безпилотни лодки, наземни роботизирани комплекси и оборудване за електронна война“, заявиха военните, цитирани от Kyiv independent.

Президентът Володимир Зеленски представи за първи път дрона TOLOKA на срещата на върха в подкрепа на Украйна през февруари, като подчерта способността му да поразява кораби, пристанища и руски стратегически цели.

Откриването идва на фона на фокуса на Киев върху прецизни удари срещу руската инфраструктура.

През юни Службата за сигурност на Украйна извърши третата си атака срещу Кримския мост, критичен маршрут за доставки и транспорт на руските сили до окупираните украински територии.

Въпреки че точната причина за повредите на подводните опори на моста остава неясна, някои експерти по отбрана предполагат, че дронът TOLOKA може да е изиграл роля.

От 2022 г. насам Украйна постоянно разширява флота си от военноморски дронове, интегрирайки безпилотни морски системи в бойни операции.

Киев многократно е използвал морски дронове, за да нанесе тежки загуби на руски активи в Черно море.