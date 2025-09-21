IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Палестина, Сирия и връзките със САЩ са в дневния ред на Ердоган в Ню Йорк

Турският президент ще повдигне въпрос и за израелските масови убийства

21.09.2025 | 12:22 ч. Обновена: 21.09.2025 | 13:12 ч.
Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че ще повдигне въпроса за израелските "масови убийства" в Газа по време на сесията на Общото събрание на ООН. Турският лидер изрази надежда, че по-всеобхватното признаване на държавата Палестина ще ускори усилията за двудържавно решение, предаде Ройтерс.

Говорейки пред журналисти преди заминаването си за Ню Йорк, Ердоган заяви, че по време на посещението си ще обсъди сътрудничеството в търговията и отбранителната промишленост с американския си колега Доналд Тръмп, както и че ще се срещне със сирийския си колега Ахмед аш Шараа. / БТА

