IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

Лавров ще се срещне с Рубия в кулоарите на Общото събрание на ООН

Сергей Лавров ще ръководи руската делегация на 80-ата сесия в Ню Йорк

19.09.2025 | 16:44 ч. Обновена: 19.09.2025 | 17:12 ч. 10
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио е планирана в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.

“Очакваме първата среща [между Лавров и държавния секретар на САЩ] от 2021 г. насам“, каза той в интервю за телевизионния канал “Россия-24“, цитира ТАСС.

“Все още не мога да разкрия подробности, защото те не съществуват. Ясно е, че ще обсъдят пълен набор от въпроси, както двустранни, така и многостранни. Все още няма дневен ред като такъв, но такава среща е планирана“, обясни Небензя.

Свързани статии

Лавров ще ръководи руската делегация на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, където ще се обърне към участниците на 27 септември. Освен това, той ще има и други планирани срещи в кулоарите на Общото събрание на ООН, включително с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

Юбилейната сесия на Общото събрание на ООН беше открита на 9 септември. Седмицата на високо ниво ще се проведе от 23 до 29 септември.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Сергей Лавров Русия руска делегация среща на върха ООН
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem