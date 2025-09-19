Лавров ще се срещне с Рубия в кулоарите на Общото събрание на ООН

Среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио е планирана в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.

“Очакваме първата среща [между Лавров и държавния секретар на САЩ] от 2021 г. насам“, каза той в интервю за телевизионния канал “Россия-24“, цитира ТАСС.

“Все още не мога да разкрия подробности, защото те не съществуват. Ясно е, че ще обсъдят пълен набор от въпроси, както двустранни, така и многостранни. Все още няма дневен ред като такъв, но такава среща е планирана“, обясни Небензя.

Лавров ще ръководи руската делегация на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, където ще се обърне към участниците на 27 септември. Освен това, той ще има и други планирани срещи в кулоарите на Общото събрание на ООН, включително с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

Юбилейната сесия на Общото събрание на ООН беше открита на 9 септември. Седмицата на високо ниво ще се проведе от 23 до 29 септември.