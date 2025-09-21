Заради страх от война с Русия: Бум на търсенето на бункери в Германия

Страх от война тресе Германия. Все повече хора гледат на ситуацията със сигурността с тревога. Те се страхуват, че лидерът на Кремъл Владимир Путин ) може да разгърне война срещу НАТО и Германия. А резултатът от този страх от война, е, че бизнесът с частни бомбоубежища процъфтява.

„От януари запитванията са се увеличили с 50 процента", заяви строителят на бункери Марио Пиейде пред BILD.

Компанията на Пиейде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) строи убежища в цяла Германия. Телефонната линия прегря след атаката с дрон на Путин срещу Полша.

„Хората осъзнаха, че Путин е сериозен“, добавя Пиейде.

Напоследък опасенията се увеличиха, особено сред компаниите и наемодателите. Според Пиейде, 30% от всички запитвания сега идват от тези сектори.

„Компаниите ни се обаждат, защото искат бункери за служителите си в помещенията на фирмите си. Наемодателите също питат за подслони за своите наематели."

Германия има твърде малко бункери. Национален план е предназначен бързо да отстрани ситуацията.

Германският център за подслони в Мюнхен също потвърди бума на търсенето на бункерите в отговор на запитване на BILD:

„Особено след настоящите събития в Полша наблюдаваме повишено търсене на консултации.“

Освен това, според Пиейде, десет процента от новите сгради сега се строят с бункери.

Колко струва един частен бункер

Всеки, който все още няма бункер, може да преустрои мазето си. Ако структурната цялост не се промени, не се изисква строително разрешение.

„Най-добрият вариант е стая в ъгъла на къщат", на мнене е Пиейде.

Причината: това е най-стабилната точка в къщата. Помещението не трябва да е по-голямо от 30 квадратни метра и подходящо за по-дълъг престой.

Освен това таваните и стените трябва да са с дебелина поне 30 сантиметра. В противен случай може да се добави допълнителен слой зидария (варовик-пясъчник със специален хоросан). Освен това се монтират херметична врата, филтърна система, клапи за налягане и авариен изход (прозорец на мазето с брониран люк). Помещението трябва да е газонепропускливо.

Разходи за частния бункер: между 30 000 и 50 000 евро.