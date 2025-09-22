IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Френските власти конфискуваха 1,5 тона кокаин близо край Париж

Общата стойност на иззетатат дрога се оценява на 36 млн. евро

22.09.2025 | 20:30 ч. Обновена: 22.09.2025 | 20:38 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Френската митническа служба конфискува 1,5 тона кокаин, съобщи вестник "Паризиен", позовавайки се на парижката прокуратура.

Според информацията, на 18 септември служители на митническата служба на град Тур в централния регион Долина на Лоара са задържали камион с 1,5 тона кокаин, който се е насочвал към департамента Ивелин в централния регион Ил де Франс. Наркотиците са били разпределени в тридесет пакета, опаковани в чували. 

Общата стойност на иззетатат дрога се оценява на 36 млн. евро. На волана на камиона е бил 53-годишен гражданин на Нидерландия. На 22 септември прокуратурата започна разследване и изиска задържането на заподозрения под стража.

Операцията е проведена по сигнал от министерството на финансите на Франция, което по-рано получило информация за пратка наркотици, изпратена от Испания за Нидерландия през Франция.

