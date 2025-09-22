Френските власти конфискуваха 1,5 тона кокаин близо край Париж

Френската митническа служба конфискува 1,5 тона кокаин, съобщи вестник "Паризиен", позовавайки се на парижката прокуратура.

Според информацията, на 18 септември служители на митническата служба на град Тур в централния регион Долина на Лоара са задържали камион с 1,5 тона кокаин, който се е насочвал към департамента Ивелин в централния регион Ил де Франс. Наркотиците са били разпределени в тридесет пакета, опаковани в чували.

Общата стойност на иззетатат дрога се оценява на 36 млн. евро. На волана на камиона е бил 53-годишен гражданин на Нидерландия. На 22 септември прокуратурата започна разследване и изиска задържането на заподозрения под стража.

Операцията е проведена по сигнал от министерството на финансите на Франция, което по-рано получило информация за пратка наркотици, изпратена от Испания за Нидерландия през Франция.