Кметът на Ларнака отказа да изпълни заповед по препоръка на Израел

Кметът на кипърския град Ларнака Андреас Вирас заяви, че е отказал да изпълни заповед на министерството на вътрешните работи на Кипър за премахването на антисемитски графити на територията на града, съобщава в. "Сайпръс мейл".

По-рано днес постоянният секретар на министерството на вътрешните работи на Кипър Мария Христофи е изпратила писмо до всички общини и села на средиземноморския остров, в което се казва, че е получила „инструкции да препрати“ циркулярно писмо, изпратено до Кипър от израелското министерство на диаспората с искане за премахване на антисемитски и антиизраелски графити от всички места, на които такива бъдат забелязани.

В отговор на разпространеното писмо Вирас заяви, че не е задължен да изпълнява „външни инструкции“.

"Аз лично не мога да не изразя тъгата си от факта, че във време, когато хиляди хора умират до нас, ние сме призовани да насочим обществения дебат към лозунги по стените, вместо да се съсредоточим върху същността на голямата хуманитарна криза и престъпленията срещу човечеството, които продължават", каза още той.

Писмото предизвика остра реакция и сред представители на опозицията в Кипър, която малко по-късно бе определена като „прекалена“ от заместник-говорителя на кипърското правителство Янис Антониу, който в интервю за кипърското радио „CyBC“ заяви, че „изпращането на циркулярно писмо по искане на Държавата Израел не е равносилно на отстъпване на суверенитета на Кипър“ и че то е разпространено с цел "справяне с движения или действия, които насаждат омраза сред обществото“.