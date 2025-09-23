Полски бизнесмен обеща награди за двойки, които... зачеват бебета в хотелите му

Намаляващата раждаемост в Полша кара политици и демографи да се чудят от години как да предотвратят предстояща демографска криза. Но предприемаческа двойка, която управлява верига хотели и имоти, е измислила нов подход за справяне с проблема, насърчаващ раждането.

Владислав Гроховски и съпругата му Лена обявиха схема за възнаграждаване на гости, клиенти и служители за зачеване на деца в един от техните имоти.

Родителите трябва да представят доказателство за престой в един от 23-те хотела на веригата Arche, заедно с акта за раждане на детето си, за да получат наградата си - безплатно парти за кръщенето на детето им. Парични стимули от 10 000 злоти (2000 британски лири) също ще бъдат предложени на служители на компанията и купувачи на жилища за всяко дете, родено през петте години след закупуването на имот от компанията.

Обявявайки схемата, двойката нарече намаляващата раждаемост в Полша "едно от най-големите предизвикателства на нашето време". Гроховски добави:

"През 2026 г. Полша ще похарчи близо 5% от БВП си за отбрана. Но каква е ползата от това, ако демографията ни унищожи?"

Някои коментатори похвалиха инициативата за насърчаване на разговори за трудната демографска битка на Полша.

Населението на страната, което сега е около 37,5 милиона, намалява от 12 години, което кара прогнозите на експертите да предупреждават, че може да се намали наполовина до 2100 г.

С намаляването на раждаемостта от 90-те години на миналия век, статистиката за 2024 г. разкрива средно 1,1 живородени деца на жена в Полша - далеч под средното за ЕС от 1,38 или 1,56 за Обединеното кралство през 2024 г.

В глобален контекст само няколко страни - включително Украйна с 1 раждане на жена и Южна Корея с 0,7 - отчитат по-ниски нива.

Семейство Гроховски са известни в Полша със своята филантропия, след като през 2014 г. основаха фондация за подпомагане на бежанци от Украйна, осем години преди пълномащабната инвазия на Русия. Новата им схема е част от вълна от инициативи, които предлагат да се справят с ниската раждаемост с финансови стимули. В предизборната си кампания Карол Навроцки, новоизбраният консервативен президент на Полша, предложи данък върху доходите на физическите лица от 0% за родители, отглеждащи две или повече деца - до годишен доход от 140 000 злоти.

В същата седмица, в която Гроховски обявиха инициативата си, до канцеларията на Навроцки беше подадена петиция, призоваваща за месечно възнаграждение за жени, които са родили деца. Предложението предлага на майките да се изплаща месечна стипендия от 2333 злоти на дете, еквивалентна на половината от минималната работна заплата в Полша.

Предишни официални усилия обаче хвърлят съмнение върху ефективността на паричните методи за насърчаване на разширяването на семействата. Миналата година полското правителство призна, че програмата му „800+“, предлагаща месечни плащания на семейства от 800 злоти на дете в опит да се повиши раждаемостта, не е постигнала желаните резултати.

Като обяснения за бавния напредък по въпроса бяха предложени нарастващите нива на бедност и почти пълната забрана на абортите в Полша.