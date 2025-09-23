Семейство Обама обикаля Италия на борда на суперяхтата на Стивън Спилбърг

Семейство Обама стои далеч от политическите вихрушки в САЩ и се наслаждава на слънцето на суперяхтата на Стивън Спилбърг, обикаляйки италианското крайбрежие, докато стотици хиляди опечалени отдават почит на живота и наследството на убития съосновател на Turning Point USA Чарли Кърк.

Бившата първа двойка, която рядко е снимана заедно през последните месеци, тъй като се носят слухове за брачни проблеми, е била заснета да се качва на луксозния кораб за 250 милиона долара, наречен Seven Seas, с разлика от един ден.

Снимки показват бившата първа дама Мишел Обама е посрещната с мечешка прегръдка от носителя на награда “Оскар“ режисьор на “Челюсти“, когато пристига в петък следобед. След това Мишел се е насладила и на изискана вечеря на борда на яхтата.

На следващата вечер към нея се присъедини за морската екскурзия Барак Обама, който пристигна около 22:00 часа в събота с пълна свита, включваща ескорт от италианската разузнавателна агенция DIGOS, дипломатически превозни средства, кучета за откриване на бомби и италианските военни полицейски сили, карабинерите.

Двойката беше забелязана отново в неделя, след като прекараха нощта, криейки се от бурното море на гигантския плавателен съд, акостирал в зашеметяващото пристанище на Портофино. Закусиха на лодката, след което отидоха на обяд в Пунта Чиапа близо до Камоли.

Семейството беше забелязано да използва фантастичната светлина на горната палуба на кораба, да споделя смехове и да се наслаждава на обяд със Спилбърг и дългогодишната му съпруга, актрисата Кейт Капшоу, като снимки показват исемейство Обама с широки усмивки.

Междувременно Барак Обама, облечен в кафяво яке и бяла шапка с топка, прекара известно време, съсредоточен върху лаптоп, който беше взел със себе си на борда.

Слуховете за брачни проблеми между влиятелната двойка достигнаха своя връх, когато Мишел отсъстваше от две важни политически събития по-рано тази година - встъпването в длъжност на Тръмп и погребението на президента Джими Картър.

Но в юлски епизод на подкаста на бившата първа дама “IMO with Michelle Obama and Craig Robinson“ тя се опита да сложи край на споровете за предполагаеми брачни проблеми, казвайки: “Нямаше нито един момент в брака ни, в който да съм си помислила да се разделя с мъжа си.“