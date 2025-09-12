Мишел Обама ще участва на международно събитие в Букурещ

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама ще посети Румъния за първи път на 17 и 18 септември като специален гост на международното бизнес и технологично събитие "Impact Bucharest”. То ще се проведе в изложбения център "Ромекспо" в Букурещ, съобщава новинарският сайт Зиаре.

На сцената г-жа Обама ще бъде заедно с други световноизвестни личности, за да сподели моменти от своя житейски опит, които са имали важно отражение върху съдбите на хората, посочва сайтът.

Тази визита представлява специален момент за румънската общественост, която ще има възможност да я чуе как разказва за личните и политически предизвикателства, с които се е сблъсквала, за научените уроци и погледа й върху истинското лидерство, отбелязват организаторите на събитието.

Те цитират думите на Обама: "Истинското лидерство идва от това да служиш на другите, а не да властваш над тях", които Мишел Обама произнася по време на реч през 2017 г.

"Impact Bucharest" е международно икономическо и технологично събитие, посветено на иновациите, което ще събере в Букурещ в периода 17-18 септември лидери от сферата на технологиите, предприемачеството, инвестициите и научните изследвания. / БТА