Обама защити приятеля си Джими Кимъл и критикува Тръмп

Шоуто на Кимъл по ABC продължи 23 сезона

19.09.2025 | 16:52 ч. Обновена: 19.09.2025 | 17:12 ч. 8
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Барак Обама разкритикува своя наследник Доналд Тръмп, след като късното вечерно токшоу на Джими Кимъл беше спряно.

44-ият президент остро разкритикува решението на ABC да оттегли предаването “Jimmy Kimmel Live!“ от ефир, след като мрежата се поддаде на натиск от Федералната комисия по комуникациите (FCC) заради коментарите на Кимъл за убийството на Чарли Кърк.

“След години на оплаквания от културата на отмяна. Настоящата администрация го изведе на ново и опасно ниво, като рутинно заплашва с регулаторни действия срещу медийни компании, освен ако не заглушат или уволнят репортери и коментатори, които не харесва”, написа Обама до своите последователи в X.

Обама не спомена за близостта си с Кимъл, въпреки че се е появявал в предаването на либералния водещ и двамата са известни като големи фенове един на друг.

Кимъл беше подложен на критики след убийството на Чарли Кърк, когато твърдеше, че поддръжник на MAGA е отговорен за убийството. Прокурорите смятат, че заподозреният Тайлър Робинсън всъщност е левичар.

“Достигнахме нови дъна през уикенда, като бандата на MAGA отчаяно се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от един от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически точки от това”, каза водещият в понеделник.

Председателят на FCC Брендън Кар в сряда заплаши ABC и Disney да “променят поведението си и да предприемат действия“ срещу Кимъл. По-късно същия ден Nexstar, която излъчва предаването на Кимъл по местни филиали в цялата страна, обяви, че вече няма да излъчва предаването на Кимъл за неопределено време след коментарите му.

Притежаваната от Disney телевизия ABC също обяви, че шоуто на Кимъл вече няма да се излъчва по мрежата. Комедийната кариера на Кимъл в ABC продължи повече от 20 години, през 23 сезона на шоуто му.

“Това е точно видът правителствена принуда, която Първата поправка беше предназначена да предотврати – и медийните компании трябва да започнат да се противопоставят, вместо да капитулират пред нея“, казва в заключение Обама.

Междувременно Тръмп приветства решението на ABC по време на пресконференцията си в Лондон в четвъртък.

“Джими Кимъл беше уволнен, защото имаше лоши рейтинги, най-вече заради всичко друго, но и каза ужасно нещо за един велик джентълмен, известен като Чарли Кърк“, каза Тръмп. 

“Джими Кимъл не е талантлив човек... и е трябвало да го уволнят отдавна”, добави американският президент.

