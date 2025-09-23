Арестуваха американец, снимал жени в съблекалните на Target

Мъж беше арестуван по обвинение, че е снимал жени без тяхно съгласие в пробните на магазин Target в Таузънд Оукс, Калифорния.

Джак Крофърд, жител на района, е обвинен в осем случая на посегателство върху личното пространство, съобщиха властите в петък, 19 септември.

Полицията е реагирала още на 5 юни, когато 25-годишният Крофърд е заснел жертва, докато тя е била в пробна кабина на Target на булевард "Телър Роуд" в Таузънд Оукс.

"Жената е забелязала камера на мобилен телефон, подадена над стената в пробната. Тя е извикала, след което телефонът е бил внезапно прибран обратно", се казва в изявление на шерифската служба на окръг Вентура.

Записи от камерите за наблюдение в магазина потвърждават, че именно Крофърд е заснел жените в пробните. Детективите от отдела за сексуални престъпления са получили съдебна заповед за изземане и анализ на мобилния му телефон.

Разследването установява, че Крофърд е снимал жени в магазина на 12 май, 2 юни и 5 юни. Според службата на шерифа към момента има общо осем жертви.

Бил е задържан, но по-късно е освободен под гаранция и очаква съдебно изслушване на 23 октомври. От службата уточниха, че досега не е имал криминално досие, пише People.