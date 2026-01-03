Стармър: Великобритания не е участвала в ударите на САЩ срещу Венецуела

Министър-председателят Киър Стармър заяви, че Великобритания не е участвала в ударите на САЩ срещу Венецуела в събота и че е важно да се спазва международното право, както и че иска да разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да разбере какво точно се е случило, предава Ройтерс.

Тръмп заяви в публикация в социалните медии в събота сутринта, че американските сили са заловили президента на Венецуела Николас Мадуро и са го извели от страната, докато вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес заяви, че не знае къде се намира Мадуро и дали е все още жив.

На въпроса дали осъжда действията на САЩ, както лидерите на левите либералдемократи и зелените партии във Великобритания, които ги определиха като незаконни, Стармър отговори, че първо иска да разбере какво точно се е случило.

„Очевидно ситуацията се развива бързо и трябва да установим всички факти“, заяви той в изявление пред британските медии. „Искам да говоря с президента Тръмп. Искам да говоря с нашите съюзници. Мога да заявя категорично, че ние не сме участвали... и винаги съм казвал и вярвам, че всички трябва да спазваме международното право.”

Найджъл Фараж, лидер на партията „Реформа Великобритания“, която в момента е на първо място в социологическите проучвания, заяви, че според него действията на САЩ нарушават международното право, „но ако накарат Китай и Русия да се замислят, това може да е нещо добро“.

Стармър, бивш адвокат по правата на човека, също заяви, че външното министерство работи, за да гарантира безопасността на около 500 британски граждани във Венецуела.

Британското външно министерство не препоръчва пътувания до Венецуела.