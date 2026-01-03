IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Антонио Коща за Венецуела: ЕС призовава за деескалация

ЕС ще продължи да подкрепя мирно, демократично и приобщаващо решение във Венецуела

03.01.2026 | 16:49 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Следя ситуацията във Венецуела с голяма загриженост. Европейският съюз (ЕС) призовава за деескалация и решение при пълно зачитане на международното право и принципите, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации. Това написа в социалната мрежа Х председателят на Европейския съвет Антонио Коща по повод на военната операция във Венецуела от страна на САЩ тази нощ.

Свързани статии

"Европейският съюз ще продължи да подкрепя мирно, демократично и приобщаващо решение във Венецуела. Подкрепяме усилията на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, в координация с държавите членки, за гарантиране на безопасността на европейските граждани в страната”, написа още Коща.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЕС Венецуела САЩ Мадуро Антонио Коща
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem