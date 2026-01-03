Антонио Коща за Венецуела: ЕС призовава за деескалация

Следя ситуацията във Венецуела с голяма загриженост. Европейският съюз (ЕС) призовава за деескалация и решение при пълно зачитане на международното право и принципите, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации. Това написа в социалната мрежа Х председателят на Европейския съвет Антонио Коща по повод на военната операция във Венецуела от страна на САЩ тази нощ.

"Европейският съюз ще продължи да подкрепя мирно, демократично и приобщаващо решение във Венецуела. Подкрепяме усилията на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, в координация с държавите членки, за гарантиране на безопасността на европейските граждани в страната”, написа още Коща.

