Путин: Над 700 000 руски войници се бият на фронта в Украйна в момента

Повече от 700 000 руски войници се бият момента в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин на среща с лидерите на парламентарните групи в Москва, цитиран от ТАСС.

"Виждате ли, има над 700 000 души по линията на съприкосновение", каза Путин, коментирайки на срещата идеята за квоти за ветерани от Северния военен окръг в държавните органи. Президентът отбеляза, че не всички войници се възприемат като държавни служители. "Сред тези хора трябва да подберем онези, които имат желание и склонност към такъв вид работа", като държавната служба, допълни той.

ДПА посочва, че не може да провери по независим начин дали цитираната от Путин брой съответства на реалността.

Според направена наскоро от военни експерти оценка общата численост на руските въоръжени сили, включително тези извън Украйна, е малко под 1,3 милиона души. Силите на Киев се изчисляват на около 900 000 активни войници, отбелязва агенцията.

Русия е във война с Украйна вече над три години и половина и е окупирала около една пета от страната. Нито една от страните не е предоставила точни подробности за загубите си до момента, подчертава ДПА.

(БТА)