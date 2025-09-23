Бащата на Илон Мъск сексуално насилвал децата и доведените си деца?

Ерол Мъск, 79-годишният баща на технологичния милиардер Илон Мъск, е обвинен в сексуално насилие над пет от децата и доведените си деца от 1993 г. насам, съобщи New York Times във вторник.

Изданието заяви, че тези твърдения може да са причината предприемачът, който временно беше съветник на втората администрация на Тръмп, рядко да споменава баща си – и че членове на семейството на Илон Мъск са го помолили помощ, което го е накарало да предприеме действия.

Ерол Мъск отхвърли твърденията, съобщени от Times, като заяви пред изданието, че са „глупости“ и „лъжа“.

Позовавайки се на лични писма, имейли и интервюта с членове на семейството, „Таймс“ заяви, че Ерол Мъск, който има най-малко девет деца и доведени деца и е бил женен за три жени, „поддържа силен контрол над голяма част от семейството“.

Илон Мъск не отговори на исканията за коментар от изданието.

Съдейки по съдебни записи, лична кореспонденция, социални работници и интервюта с членове на семейството, „Таймс“ заяви, че най-ранното обвинение срещу Ерол Мъск е от 1993 г., когато четиригодишната му доведена дъщеря е казала на роднини, че я е докосвал в семейната къща.

Десет години по-късно доведената дъщеря каза, че го е хванала да душе мръсното ѝ бельо, съобщи „Таймс“, добавяйки, че някои членове на семейството са го обвинили и в малтретиране на две от дъщерите му и доведен син.

Открити са три отделни разследвания от страна на правоохранителните органи, съобщи изданието, позовавайки се на полицейски и съдебни записи, както и на разкази на членове на семейството. Две от разследванията приключиха без действия, докато не е ясно какво се е случило в третото разследване.

„Няма доказателства, защото това са глупости“, каза Ерол Мъск в изявление пред „Таймс“, казвайки, че „докладите са неверни“. Той обвини членове на семейството ки, които „подтикват децата да говорят неверни неща“ и намекна, че се опитват да изнудват Илон, най-големия му син.

Илон Мъск е говорил за трудните си отношения с Ерол в редките случаи, когато е коментирал баща си. Той каза пред „Ролинг Стоун“ през 2017 г., че баща му е направил „почти всяко зло нещо, за което можете да се сетите“.

В профила си Мъск казва, че е отишъл да живее с баща си на 10-годишна възраст, докато по-малките му братя и сестри, Кимбал и Тоска, са останали с майка си.

„Съжалявах баща си, защото майка ми имаше и трите деца. Той изглеждаше много тъжен и самотен сам. Затова си помислих: „Мога да бъда компания“, каза той. „По онова време не разбирах наистина какъв човек е той... Не беше добра идея.“

Без да навлиза в подробности, той каза пред изданието: „Баща ми ще има внимателно обмислен план за зло. Той ще планира зло.“