Новолунието в Скорпион ни кара да се вгледаме по-сериозно в живота си

Новолунието в Скорпион идва, за да ни накара да се вгледаме по-сериозно в живота си.

Новолунието, което достига своя връх на 20 ноември, не само ще донесе нещо свежо и ново в живота ви, но ще ви даде възможност да използвате енергията му съзнателно, докато се стремите да изградите нови модели и планове. А тъй като новолунието е във водния знак на Скорпион, то ще повлияе на интимността, сексуалността, активите и инвестициите.

Новолунието в Скорпион насочва фокуса ни към това как споделяме ресурси в живота си и с другите хора. Важно е да постигнем баланс между това, което даваме и получаваме. Предлага ни се шанс да поправим всички дисбаланси.

Новолунието е чудесно време да работим върху всякакви дисбаланси, независимо дали това е във финансовата сфера или в личния ви живот.

Това новолуние има някои сложни астрологични аспекти – то е в съвпад с Меркурий, което може да ни помогне да балансираме мислите и чувствата си, а освен това ще сме нетърпеливи да общуваме и да се свързваме. Но Уран ще бъде точно в противоположност на новолунието, което може да донесе шокиращи новини, инциденти или предизвикателства, принуждавайки ни да се втурнем в нови неща през следващите седмици.

Новолунието е и в голям тригон със Сатурн и Нептун в Риби и Юпитер в Рак. Това насърчава огромни възможности за личностно и професионално израстване. Въпреки всички изненади, може да почувствате, че се приближавате към желанията на сърцето си.

Ето как новолунието в Скорпион на 20 ноември ще повлияе на вашия зодиакален знак:

Овен

Овен, направете равносметка на най-добрите си връзки. Тъй като новолунието енергизира вашия сектор на споделени активи и интимност, може да преговаряте за нов начин на съвместна работа. Може също да откриете, че напоследък имате повече пари и доходи.

Телец

Телец, всичко е свързано с партньорства за вас. Тъй като новолунието обръща внимание на сектора на вашите взаимоотношения, може да решите, че е време да се нанесете заедно с половинката си, да дадете дългосрочно обещание или да поемете по различни пътища. Може също да видите по-добри ползи от работата в екип и сътрудничеството.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg