Гигантска паяжина със 111 000 паяка е открита в пещера на границата на Албания и Гърция

Тя е с размери над 100 квадратни метра

21.11.2025 | 01:30 ч. 0
Снимка: Ройтерс

Учени откриха наскоро гигантска паяжина с размер над 100 квадратни метра и с около 111 000 паяка в нея в пещера на границата между Гърция и Албания, предаде Франс прес, като се позова на проучване, публикувано в списание "Subterranean Biology" ("Подземна биология").

Пещерата, наречена "Сярната пещера", защото е изключително богата на сяра, се намира в дефилето Вромонер на границата между двете държави.

Откритата паяжина покрива приблизително 106 квадратни метра и включва „69 000 индивида от домашния паяк (Tegenaria domestica) и повече от 42 000 от вида Prinerigone vagans (Linyphiidae).“

Изображения, получени от АФП, показват части от тази огромна паяжина, висяща от стената като тежка черна кадифена завеса дълбоко в пещерата пред очарования поглед на учен, пише агенцията.

В списанието изследователите описват „откритието (...) на изключителна съвкупност от колонии паяци“, въпреки че тези два вида обикновено живеят поединично.

Експерти отбелязват, че това е „първият документиран случай на образуване на колониална мрежа при тези видове“ и обясняват, че тази огромна паяжина е съставена от „многобройни отделни фуниевидни мрежи, всяка от които е стратегически разположена там, където трофичните ресурси (наличната храна – бел. ред.) са в изобилие“.

„Някои части от паяжината могат да се отделят от стената под собствената си тежест“, обясняват те.
(БТА)

паяжина пещера Гърция Албания
