Как RQ-4 Global Hawk промени завинаги събирането на разузнавателна информация в САЩ

Проектиран като заместител на пилотирания шпионски самолет U-2 Dragon Lady, дронът RQ-4 значително разшири възможностите за наблюдение на ВВС на САЩ. RQ-4 Global Hawk е жизненоважен самолет за събиране на разузнавателна информация, предлагащ безпилотна система с голяма височина и дълъг автономен полет, способна да предоставя постоянна разузнавателна информация, наблюдение и разузнаване (ISR) в реално време, пише за TNI журналистът Харисън Кас.

Роден от програмата на DARPA за безпилотни летателни апарати с голяма височина и автономен полет през 90-те години, Global Hawk е замислен като допълнение и потенциална замяна на U-2 Dragon Lady. Резултатът е безпилотен самолет на стратегическо ниво, способен да изпълнява мисии с продължителност над 30 часа на височина 60 000 фута, с покритие на сензорите в десетки хиляди квадратни мили на ден.

От технологична гледна точка, RQ-4 е конструиран около огромното си размах на крилете, което оптимизира платформата за ефективност на голяма височина – летене на височини, значително над повечето търговски въздушни трафик. Монококът на корпуса, V-опашката и леката композитна конструкция позволяват на самолета да лети с минимално съпротивление, което улеснява дългите мисии, с които Global Hawk е известен.

Наборът от сензори на Global Hawk варира в зависимост от блока и клиента,

но обикновено включва електрооптични и инфрачервени камери с висока разделителна способност, мощен SAR (синтетичен апертурен радар), способен да индикира движещи се цели на земята (GMTI), полезен товар за разузнаване на сигнали и масиви за широкообхватно морско наблюдение. Тези сензори могат да произвеждат подробни изображения при всички метеорологични условия, денем и нощем, на разстояние, което държи Global Hawk извън опасност, далеч от оспорваното въздушно пространство.

Global Hawk влезе в експлоатация в началото на 2000-те години и беше широко използван в Ирак, Афганистан, Либия и в целия Тихи океан. Способността на платформата да остава на позиция повече от един ден без дозареждане революционизира задачите на ISR. Вместо да се редуват няколко самолета в орбита за наблюдение, един RQ-4 може да наблюдава безкрайно едно и също бойно пространство – да открива модели, да проследява превозни средства, да подкрепя специални операции и да предоставя на вземащите решения постоянен стратегически поглед върху бойно пространство.

Въпреки успеха на платформата, Global Hawk е обект на противоречия.

Военновъздушните сили на САЩ многократно са опитвали да изведат от употреба по-ранните варианти, като аргументират, че експлоатационните разходи са високи и че сателитните системи, пилотираните самолети U-2 и нововъзникващите космически и разпределени автономни системи могат да изпълняват сходни функции. Конгресът е отхвърлял няколко пъти тези опити, като се позовава на уникалната издръжливост на Global Hawk, полезността му в мирно време и пригодността му за небойни операции като хуманитарна оценка, картографиране на бедствия и морско търсене и спасяване. Междувременно Военноморските сили приеха своя собствена версия, оптимизирана за морски условия – MQ-4C Triton – която се отличава с подсилени крила, система за размразяване и мощен морски радар за наблюдение на широки океански райони.

От стратегическа гледна точка Global Hawk олицетворява прехода от епизодично разузнаване към постоянна осведоменост за ситуацията. Съвременните конфликти все повече зависят от това кой може да наблюдава, обработва и използва информацията по-бързо – способности, които RQ-4 е добре оборудван да подобри, като едновременно с това намалява риска, свързан с пилотирани полети.

Въпреки това, с изострянето на конкуренцията между великите сили, което поставя САЩ в по-тесен контакт с почти равни по сила противници, уязвимостта на Global Hawk става по-изразена; безпилотните летателни апарати на голяма височина са забележими, проследими и лесни за сваляне.

Global Hawk продължава да се използва от САЩ, НАТО и няколко съюзници, а вариантът Triton се използва за разширяване на покритието в Тихия и Индийския океан. Въпреки че по-нови системи може в крайна сметка да заменят Global Hawk, платформата вече е оставила своя отпечатък върху американската армия, като е въвела нова ера на ISR и безпилотни операции.