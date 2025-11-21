Якетата, които са навсякъде тази есен

През есенните месеци винаги излизаме с връхна дреха и подходящо яке. Понякога се радваме на златна есен и ни трябва нещо леко, друг път си припомняме, че зимата наближава и температурите изискват да сме с по-плътно яке. Кои са най-модерните якета, които завладяха тази есен? Вижте тенденциите според американското и британското издание на "Cosmopolitan".

Барн яке

Типично предложение за есента. Този тип якета винаги са хит през сезона, а сега бяха забелязани и на доста модни ревюта на големи марки. Това е функционално яке, което оригинално е било предвидено за работа във ферма. Обикновено е дълго до бедрата, широко, спортно, с широки и големи джоболе. Традиционно в кафяво, зеленикаво, сиво и т.н. Идеално е за работа, комбинира се чудесно с дънки, но може да го носите и с чорапогащник и рокля. Подходящо за ежедневието.

Тренчкот

Още една есенна класика. На пазара има много разнообразни модели от това елегантно яке. Обикновено тренчкотът е водонепромокаем, така че - идеален за дъждовните есенни дни. Среден на дължина - до коляното или малко под него, с отложна яка, най-често в неутрални цветове - бежово, кремаво, ментово зелено, бяло, сиво, кафяво. Така лесно се комбинира с всичко - мини поли, пуловери, клинове, дънки, рокли. Стои елегантно, подходяк за офис и официални събития.

Кожено яке

Поредна класика за сезона. Кожените якета са хит всяка пролет и есен, тогава са най-подходящите температури за носенето им. През тази есен кожените якета са навсякъде. Особено мото вариантите и рокерските такива. Това значи да носите къси кожени якета, с цип и копчета, с емблеми, с джобове отстрани, може и с кантове или грънд елементи. Така постигате бунтарска, но и стилна визия. Изглеждате уверени.

Велурено яке

Определено тази есен минава под знака на велура. Тази материя стана голям хит още в началото на сезона. Модерни са велурени ботуши, боти, маратонки, якета, поли, чанти, рокли. С велурено яке ще изглеждате много шик. То не пази от дъжд и се почиства по-трудно в сравнение с другите якета. Но пък навява уют, изглеждате изискани с него и сте в крак с тенденциите. Кафявите велурени якета са вечна класика за есента и така сте в тон с природата навън. Комбинират се чудесно с поли, рокли, впити дънки.

