Повтарящият се кошмар на мирния план на Тръмп за Украйна

Рядко е имало по-очевиден и циничен контраст между публичните изявления и частните действия. Дори докато Доналд Тръмп изразяваше своето недоволство от Владимир Путин и налагаше санкции на най-големите руски петролни компании, пратениците на двамата лидери продължаваха да преговарят за бъдещето на Украйна, пише в коментар за The Telegraph коментаторът Дейвид Блеър.

Появата на 28-точков мирен план, очевидно договорен между Русия и Америка, разкрива тези контакти. В рамките на 24 часа след налагането на санкции от Тръмп срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ на 23 октомври, пратеникът на Путин, Кирил Дмитриев, отлетя за Маями, за да прекара три дни на закрити срещи със Стив Уиткоф, своя американски колега, от 24 до 26 октомври.

Резултатът от тези и други срещи е това, което Путин е търсил през цялото време: американско съгласие с благоприятни за Русия условия за разрешаване на войната в Украйна. Като повтарящ се кошмар, Украйна и останалата част от Европа отново се сблъскват с перспективата Тръмп да се обедини с Путин, за да наложат на Владимир Зеленски решение, което той не желае.

Великобритания и повечето европейски страни се възмущават от тази възможност,

не защото са против мира или упорито се противопоставят на всякакви отстъпки, а по простата причина, че ако на Путин бъде дадено голяма част от това, което иска, той неизбежно ще се върне за още и ще започне поредната кървава инвазия в Украйна в следващите години.

Условията на 28-точковия план са достатъчни, за да направят тази опасност реална. Украйна ще трябва да предаде целия Донбас на Русия, включително и онези райони, които Путин не е успял да превземе.

Зеленски всъщност ще бъде принуден да се откаже от хиляди квадратни километри, които неговите войници упорито са защитавали с огромни жертви. Той ще бъде принуден да пожертва крепостите в неокупираните райони на Донецка област, които защитават останалата част от Украйна.

И най-тежкото от всичко е, че Зеленски ще трябва да предаде стотици хиляди украинци, които живеят в тези градове и села, на враг, който убива мъжете, изнасилва жените и отвлича децата.

Той ще трябва също да намали размера на украинската армия наполовина и да се откаже от оръжията с голям обсег, които се използват за удари по нефтопреработвателни заводи и други цели дълбоко в Русия.

Ако тези условия бъдат изпълнени, Путин ще получи най-добрата възможна отправна точка за трета инвазия в Украйна, за да завземе останалата част от страната, вероятно след кратко прекъсване, за да попълни запасите си от оръжие и да възстанови силите си.

Единствената гаранция срещу тази беда е, че планът може да включва някаква форма на американска гаранция за сигурност за това, което остане от Украйна след евентуално мирно споразумение. Това винаги е било основното искане на Зеленски по простата причина, че Путин би се въздържал от поредния си набег само ако знаеше, че ще влезе във война с Америка.

Но има толкова много различни начини за предлагане на гаранция за сигурност, колкото и начини за кожата на прословутата котка. Вариантите варират от напълно безсмислени до напълно надеждни.

Украинците имат основание да бъдат свръхчувствителни по този въпрос,

защото на теория вече имат американска гаранция. В прословутото Будапещенско меморандум от 1994 г. Америка, Великобритания и Русия се обединиха, за да гарантират сигурността на Украйна в замяна на това страната да се откаже от ядрените си оръжия. Когато беше подложено на изпитание, това споразумение се оказа безсмислено.

Напълно възможно е мирният план да бъде променен или дори изоставен. Но ако Украйна бъде принудена да го отхвърли, Великобритания и останалата част от Европа ще трябва да решат дали да подкрепят това решение, дори ако това разгневи Тръмп.

Основната цел на тяхната дипломация винаги е била да се избегне този труден избор и да се предотврати разрив в Атлантическия алианс. Но ако тези последни предложения не се променят или просто изчезнат, това решение може да стане неизбежно.