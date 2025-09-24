Харис: Ако имах повече време, щях да спечеля изборите

Вицепрезидентът Камала Харис издаде книгата си “107 дни” преди месец и в момента е на литературно турне из САЩ. Харис гостува в предаването “The View“ и направи нови разкрития, за които се говори в книгата. Едно от тях е, че ако е имала достатъчно време за предизборна кампания, със сигурност да е спечелила президентските избори през 2024 година.

“Мисля, че има много фактори, които са повлияли на резултата от тези избори“, каза Харис по време на участие в “The View“, когато беше помолена от водещата Ана Наваро да посочи основната причина за загубата си.

“Най-голямата причина е, че нямах достатъчно време”, аргументира се за загубата си Харис.

Тя също така намекна, че е била поставена в трудно положение, когато тогавашният президент Байдън се оттегли от надпреварата три месеца и половина преди изборите.

“[Байдън] реши да не се кандидатира. След това настоящият вицепрезидент поема мантията, състезавайки се с бивш президент на Съединените щати, който се е кандидатирал десет години, със 107 дни до изборите“, обяснява Харис, описвайки “безпрецедентния“ характер на провалената си кампания.

Тя дори описа надпреварата през 2024 г. като “най-оспорваната президентска надпревара през 21-ви век“. Кампанията на Харис похарчи смайващите 1,5 милиарда долара по време на 15-седмичния мандат на бившата вицепрезидентка, само за да загуби народния вот, Избирателната колегия и всичките седем колебаещи се щата от Тръмп.

През октомври 2024 година Харис отново гостува на същото предаване, а тогава водещата Съни Хостин я пита какво различно би направила от Байдън, ако тя спечели изборите. Тогава Харис сякаш не помисли и каза: “Няма нищо, което да ми идва на ум”. Това нейно изказване става като преломно и тя окончателно губи подкрепа.

Харис разкри в книгата си, че е имала подготвен отговор на същия този въпрос, но не го е използвала.

“Аз не съм Джо Байдън и със сигурност не съм Доналд Тръмп“, каза в сегашното си гостуване Харис за това какъв е трябвало да бъде нейният отговор. И добавя, цитирайки написаното вече в книгата си: “Но за да отговоря конкретно на въпроса ви, през цялата си кариера съм работила с демократи, независими и републиканци и знам, че страхотните идеи идват отвсякъде. Ако бях президент, бих назначила републиканец в кабинета си”.

“Но аз не казах нищо от това“, пише още Харис.

В книгата си тя описва подробно случката и казва, че не е имала представа, че току-що е издърпала карфицата на ръчна граната.

“Разположени на различни места около снимачната площадка, моите служители бяха извън себе си“, продължава разказа си Харис.

“Щетите вече бяха нанесени”, добавя вицепрезидентът на Байдън и описва гафа си като “подарък за кампанията на Тръмп”.

Друг гаф, който е на страниците на книгата ѝ е дебатът между потенциалните тогава вицепрезиденти - Тим Уолц и Джей Ди Ванс. В “107 дни” Харис споделя, че се е разочаровала на Уолц, който, според нея, се е държал така сякаш се е опитвал да завърже приятелство с опонента си.

“Той (Уолц) се усмихваше и кимаше към Джей Ви Ванс”, казала тогава Харис на съпруга си.

В книгата си Харис също така подробно описва процеса на вземане на решения, който е използвала, за да избере в крайна сметка Уолц пред губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, сенатора от Аризона Марк Кели и бившия министър на транспорта Пийт Бътиджидж.

Харис подчерта, че висшият ѝ екип “силно е подкрепял Тим“.

“Дъг и аз се колебаехме. Той познаваше Джош по-отдавна и се насочваше към това. Винаги щеше да е мое решение. Казах на екипа и семейството си, че не искам повече да ме намесват”, пише в книгата си Харис.