IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Помощници на Байдън с брутална контраатака срещу книгата на Харис

"Няма връщане назад", категорични са служителите на Байдън

13.09.2025 | 13:05 ч. Обновена: 13.09.2025 | 13:09 ч. 0
Reuters

Reuters

Помощници на президента Джо Байдън се подиграха на вицепрезидента Камала Харис, след като тя разкри, че има сериозни опасения относно решението му да се кандидатира за преизбиране.

Бивш служител на Белия дом, заяви пред Axios, че Харис “просто не е добра в работата си“.

“Тя на практика нямаше никаква съществена роля в нито един от ключовите работни потоци на администрацията и вместо това просто се нахвърляше на надути фотосесии, които разкриваха колко е била неподготвена“, отбеляза служителят.

Един бивш служител заяви, че Харис не може да обвинява Байдън за загубата на кампанията ѝ през 2024 г., въпреки твърдението ѝ, че 107 дни не са достатъчни за провеждане на успешна кампания за президентски избори.

“Независимата променлива тук е вицепрезидентът, а не Байдън или неговите помощници“, каза източник.

Свързани статии

Харис разкри в книгата си, че е била “в най-лошата позиция“ да каже на Байдън, че е трябвало да се оттегли от надпреварата.

Тя изложи мислите си в новата си книга “107 дни“, която ще бъде пусната в продажба на 23 септември. Откъс от книгата се появи в The Atlantic.

“През всички тези месеци на нарастваща паника, трябваше ли да кажа на Джо да обмисли да не се кандидатира? Може би“, признава Харис и продължава: “От всички хора в Белия дом аз бях в най-лошата позиция да защитя тезата, че той трябва да се оттегли. Знаех, че ще му се стори невероятно егоистично, ако го посъветвам да не се кандидатира. Той щеше да го възприеме като гола амбиция, може би като отровна нелоялност.“

Свързани статии

Но служител на Байдън осмя Харис за твърдението ѝ. “Не съм сигурен, че много силната защита, че не е имала смелостта да говори в момента за кандидатурата на Байдън, е толкова убедителна, колкото тя си мисли“.

Друг бивш служител на Байдън в Белия дом оспори твърдението на Харис, че екипът му не я е подкрепил достатъчно. Той споделя, че е имало няколко служители, които “наистина са се опитали да ѝ помогнат да процъфтява“.

“Но тя и екипът ѝ не са се възползвали максимално от тази подкрепа. Всичко това е трагедия“, каза служителят.

Може би най-острият отговор дойде от помощник на Байдън, който повтори лозунга на кампанията на Харис от 2024 г., за да оцени шансовете ѝ през 2028 г.:

“Няма да се връщаме назад“, каза бившият служител на Байдън.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Камала Харис Джо Байдън президентска кампания САЩ Доналд Тръмп демократи
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem