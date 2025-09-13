Помощници на Байдън с брутална контраатака срещу книгата на Харис

Помощници на президента Джо Байдън се подиграха на вицепрезидента Камала Харис, след като тя разкри, че има сериозни опасения относно решението му да се кандидатира за преизбиране.

Бивш служител на Белия дом, заяви пред Axios, че Харис “просто не е добра в работата си“.

“Тя на практика нямаше никаква съществена роля в нито един от ключовите работни потоци на администрацията и вместо това просто се нахвърляше на надути фотосесии, които разкриваха колко е била неподготвена“, отбеляза служителят.

Един бивш служител заяви, че Харис не може да обвинява Байдън за загубата на кампанията ѝ през 2024 г., въпреки твърдението ѝ, че 107 дни не са достатъчни за провеждане на успешна кампания за президентски избори.

“Независимата променлива тук е вицепрезидентът, а не Байдън или неговите помощници“, каза източник.

Харис разкри в книгата си, че е била “в най-лошата позиция“ да каже на Байдън, че е трябвало да се оттегли от надпреварата.

Тя изложи мислите си в новата си книга “107 дни“, която ще бъде пусната в продажба на 23 септември. Откъс от книгата се появи в The Atlantic.

“През всички тези месеци на нарастваща паника, трябваше ли да кажа на Джо да обмисли да не се кандидатира? Може би“, признава Харис и продължава: “От всички хора в Белия дом аз бях в най-лошата позиция да защитя тезата, че той трябва да се оттегли. Знаех, че ще му се стори невероятно егоистично, ако го посъветвам да не се кандидатира. Той щеше да го възприеме като гола амбиция, може би като отровна нелоялност.“

Но служител на Байдън осмя Харис за твърдението ѝ. “Не съм сигурен, че много силната защита, че не е имала смелостта да говори в момента за кандидатурата на Байдън, е толкова убедителна, колкото тя си мисли“.

Друг бивш служител на Байдън в Белия дом оспори твърдението на Харис, че екипът му не я е подкрепил достатъчно. Той споделя, че е имало няколко служители, които “наистина са се опитали да ѝ помогнат да процъфтява“.

“Но тя и екипът ѝ не са се възползвали максимално от тази подкрепа. Всичко това е трагедия“, каза служителят.

Може би най-острият отговор дойде от помощник на Байдън, който повтори лозунга на кампанията на Харис от 2024 г., за да оцени шансовете ѝ през 2028 г.:

“Няма да се връщаме назад“, каза бившият служител на Байдън.