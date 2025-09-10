Харис с удар по Байдън: Кандидатурата му за втори мандат беше провокирана от егото му

Бившият вицепрезидент на президента на САЩ Джо Байдън, Камала Харис, определи решението му да се кандидатира за втори мандат като "безразсъдство", приписвайки го на неговото "его" и "амбиция".

В предстоящите си мемоари Харис казва, че изборът кой да се кандидатира като кандидат на демократите на изборите през 2024 г. не е трябвало да бъде "оставен на егото на индивида".

"Това е решение на Джо и Джил. Всички го казахме, като мантра, сякаш всички бяхме хипнотизирани. Дали беше благодат или беше безразсъдство? В ретроспекция мисля, че беше безразсъдство", пише Харис в първия откъс от „107 дни“, публикуван от The Atlantic в сряда. "Залогът беше просто твърде висок. Това не беше избор, който трябваше да бъде оставен на егото на индивида, на амбицията на индивида. Трябваше да бъде нещо повече от лично решение."

Харис, която за първи път се кандидатира за президент през 2020 г., стана наследник на кандидата Байдън, когато той неочаквано се оттегли от надпреварата през 2024 г.

Бившият вицепрезидент коментира и опасенията относно възрастта на Байдън, които в крайна сметка го накараха да се поддаде на натиска от партията си да се оттегли само 107 дни преди изборния ден.

"Много хора искат да разпространят разказ за някаква голяма конспирация в Белия дом, за да скрият немощта на Джо Байдън. Ето истината, каквато я преживях. Джо Байдън беше умен човек с дълъг опит и дълбоки убеждения, способен да изпълнява задълженията на президент."

Тя добави, че „в най-лошия си ден Байдън беше по-задълбочено осведомен, по-способен да преценява и далеч по-състрадателен от Доналд Тръмп в най-добрите си години.

"Но на 81 години Джо се умори. Тогава възрастта му си личеше във физически и словесни спънки. Не мисля, че е изненадващо, че провалът в дебата се случи веднага след две последователни пътувания до Европа и полет до Западното крайбрежие за набиране на средства в Холивуд. Не вярвам, че е било неспособност. Ако вярвах в това, щях да го кажа. Колкото и лоялна да съм на президента Байдън, толкова по-лоялна съм на страната си."

Тя се оплака, че е било „почти невъзможно да накара пресслужбата на Белия дом, включително тогавашния прессекретар Карин Жан-Пиер, да я защити“.

„Нещо повече, често научавах, че персоналът на президента е подхранвал негативните наративи, които са се появявали около мен. Един наратив, който упорито се е задържал, е, че съм имала „хаотичен“ офис и необичайно високо текучество на персонала през първата си година“, пише Харис, като продължава, че някои хора просто не могат да се справят с ролята си в Белия дом. „Тяхното мислене беше с нулев резултат: Ако тя блести, той е помрачен. Никой от тях не разбра, че ако аз се справях добре, и той се справи добре“, добави тя относно екипа на Байдън. „Че предвид опасенията относно възрастта му, моят видим успех като негов вицепрезидент беше жизненоважен. Това щеше да послужи като доказателство за неговата преценка при избора ми и уверение, че ако нещо се случи, страната е в добри ръце. Моят успех беше важен за него."

Демократите получиха ръст в анкетите, след като обявиха кандидатурата на Харис миналия август, но в крайна сметка тя загуби от Доналд Тръмп, след като не успя да спечели нито един от колебливите щати, необходими за победа.

След загубата на изборите Харис запази сравнително нисък профил, но остана най-фаворизираният кандидат за 2028 г. сред избирателите на демократите, като 28% от анкетираните в анкета на YouGov за The Times през април я посочват за следващия вероятен кандидат.