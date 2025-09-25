Карла Бруни след присъдата на Саркози: Омразата няма да надделее

Бившата първа дама на Франция Карла Бруни гневно отклони микрофона на репортер и го хвърли на пода, след като съпругът ѝ Никола Саркози беше осъден на пет години затвор за престъпен заговор относно сделки с Либия. 57-годишната Бруни стоеше до съпруга си, докато 70-годишният Саркози произнесе реч след присъдата, казвайки: “Ако наистина искат да спя в затвора, ще спя в затвора, но с високо вдигната глава.“
Докато вървяха към колата, която щеше да ги откара до затворения им комплекс в луксозния 16-ти район на Париж, Бруни беше видяна да грабва червения капак на микрофона на уебсайта за разследващи журналисти Mediapart и да го хвърля на земята.
Разследващите съдии започнаха разследване през 2013 г., след като Mediapart публикува това, което според тях е бележка от либийските разузнавателни служби от декември 2006 г., в която се споменава предполагаема сделка с тогавашния владетел на страната Муамар Кадафи за финансиране на президентската надпревара на Саркози.
Присъдата на Саркози повдига въпроси относно съдбата на съпругата му, супермодел, след като тя беше обвинена в корупционни престъпления миналата година и може да се изправи пред дори по-дълга присъда от Саркози, ако бъде призната за виновна. Тя отрече всякакви нарушения.
Твърди се, че Бруни е участвала в престъпен заговор за “омаловажаване“ на съпруга си по обвинения, че е приел милиони в брой от Кадафи. По-специално, Бруни е обвинена в участие в кампания на стойност 4 милиона паунда, наречена “Операция “Спасете Сарко“ – сложен и незаконен план, целящ да се опита да предпази Саркози от затворническа килия.
И двете изключително сериозни престъпления се наказват с до 10 години, като присъдите достигат до 20 години при утежняващи вината обстоятелства като членство в банда.
Бруни застана до съпруга си в парижки съд в четвъртък, докато той получаваше присъдата си.
По-късно тя публикува снимка, на която се държат за ръце със съпруга си, докато влизат в съда, с надпис: “Любовта е отговорът“ и добави хаштага “la hainen aura pas le dessus“, което се превежда като “омразата няма да надделее“.
70-годишният Саркози беше оправдан от парижки съд по всички други обвинения, включително корупция и получаване на незаконно финансиране за кампания. Но решението означава, че бившият лидер ще прекара време в затвора, дори ако обжалва, присъда, много по-тежка от очакваното от мнозина.
Саркози вече заяви, че ще обжалва присъдата, която той определи като "изключително сериозна за върховенството на закона".