Окончателно: Петгодишна присъда за Саркози, ще лежи в затвора дори и да обжалва

Френски президент (мандат 2007-2012) Никола Саркози беше осъден на пет години затвор. Той беше признат за виновен престъпен заговор за опити на близки помощници да набавят средства за президентската му кандидатура през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Саркози беше оправдан от парижки съд по всички други обвинения, включително корупция и получаване на незаконно финансиране на кампания. Но решението означава, че бившият президент ще прекара време в затвора, дори ако обжалва - присъда, много по-тежка от очакваното от мнозина.

Съдът разпореди Саркози да бъде задържан на по-късна дата, като на прокурорите е даден един месец, за да информират бившия държавен глава кога трябва да влезе в затвора, спестявайки на 70-годишния мъж унижението да бъде изведен от съдебната зала от полицаи и пратен директно в затвора.

Съдия Натали Гаварино постанови, че Саркози е виновен, че е “позволил на близките си сътрудници да действат с цел получаване на финансова подкрепа от либийския режим“. Това е първият път, в който френски държавен глава е признат за виновен в опит за използване на чуждестранни пари по подобен начин.

Саркози, който беше избран през 2007 г., но загуби кандидатурата си за преизбиране през 2012 г., отрече всички нарушения по време на тримесечен процес по-рано тази година, в който участваха и 11 съобвиняеми, включително трима бивши министри.

Саркози, придружен от съпругата си, певицата и модел Карла Бруни-Саркози, влезе в съдебна зала, пълна с репортери и граждани. Саркози седеше на първия ред сред местата на обвиняемите. Тримата му пълнолетни синове също бяха в стаята. Въпреки множеството съдебни скандали, които помрачиха президентското му наследство, Саркози остава влиятелна фигура не само в дясната политика във Франция, но и в развлекателните среди, благодарение на брака си с Карла.

Обвиненията водят началото си от 2011 г., когато либийска информационна агенция и самият Кадафи заявиха, че либийската държава тайно е вложила милиони евро в кампанията на Саркози през 2007 г.

През 2012 г. френското разследващо издание Mediapart публикува това, което според него е либийска разузнавателна бележка, в която се споменава споразумение за финансиране от 50 милиона евро. Саркози осъди документа като фалшификат и заведе дело за клевета.

По-късно френските магистрати заявиха, че бележката изглежда автентична, въпреки че на тримесечния процес в Париж не бяха представени убедителни доказателства за завършена транзакция. Разследващите също така проучиха серия от пътувания до Либия, извършени от хора, близки до Саркози, когато той е бил министър на вътрешните работи от 2005 г. до 2007 г., включително началникът на кабинета му.

През 2016 г. френско-ливанският бизнесмен Зиад Такиедин заяви пред Mediapart, че е доставил куфари, пълни с пари в брой, от Триполи до френското Министерство на вътрешните работи по времето на Саркози. По-късно той оттегли изявлението си.

Това обръщане на решението сега е фокусът на отделно разследване за евентуално манипулиране на свидетели. Както на Саркози, така и на съпругата му Карла Бруни-Саркози бяха повдигнати предварителни обвинения за участие в предполагаеми опити за оказване на натиск върху Такиедин. Делото все още не е влязло в съда.

Такиедин, който беше един от съобвиняемите, почина във вторник в Бейрут, каза адвокатът му Елиз Арфи. Той беше на 75 години. Той беше избягал в Ливан през 2020 г. и не се яви на процеса.

Саркози беше съден по обвинения в пасивна корупция, незаконно финансиране на кампания, укриване на присвояване на публични средства и престъпно сдружаване. Прокурорите твърдят, че Саркози съзнателно се е облагодетелствал от това, което те определиха като “корупционен пакт“ с правителството на Кадафи.

Дългогодишният либийски диктатор беше свален и убит при въстание през 2011 г., с което се сложи край на четиридесетгодишното му управление на северноафриканската страна. Процесът хвърли светлина върху тайните преговори на Франция с Либия през 2000-те години, когато Кадафи се стреми да възстанови дипломатическите си отношения със Запада. Преди това Либия беше смятана за държава-партия.

Саркози отхвърли обвиненията като политически мотивирани и основани на фалшифицирани доказателства. По време на процеса той осъди “заговор“, който според него е бил инсцениран от “лъжци и мошеници“, включително “клана Кадафи“. Той предположи, че твърденията за финансиране на кампанията са отмъщение за призива му - като президент на Франция - за отстраняване на Кадафи.

Саркози беше един от първите западни лидери, които настояваха за военна намеса в Либия през 2011 г., когато протестите за демокрация от Арабската пролет заляха арабския свят.

“Каква достоверност може да се даде на подобни изявления, белязани от печата на отмъщението?“, попита Саркози в коментари по време на процеса.

През юни Саркози беше лишен от медала си от Почетния легион - най-високото отличие на Франция - след осъждането му по отделно дело.

По-рано той беше признат за виновен в корупция и търговия с влияние за опит да подкупи магистрат през 2014 г. в замяна на информация за съдебно дело, в което е замесен.

Саркози беше осъден да носи електронна гривна за наблюдение в продължение на една година. През май му беше предоставено условно освобождаване поради възрастта му, което му позволи да премахне електронния етикет, след като го е носил малко повече от три месеца.

В друг случай Саркози беше осъден миналата година за незаконно финансиране на кампания в неуспешната му кандидатура за преизбиране през 2012 г. Той беше обвинен, че е похарчил почти два пъти повече от максимално допустимата сума и беше осъден на една година затвор, от които шест месеца бяха условно.

Саркози отрече обвиненията. Той обжалва тази присъда пред Върховния касационен съд и обжалването е висящо.