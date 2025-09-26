Захарова: Новината за "предупреждението" на Европа към Русия е русофобска фантазия

Новината за предполагаемото предупреждение на Европа към Москва за готовността ѝ да свали руски военни самолети е измислица, подхранвана от русофобия. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захаровав интервю за ТАСС.

По-рано Bloomberg твърди, че Западна Европа е предупредила Русия за готовността си да отговори "с пълна сила" на всякакви евентуални нахлувания във въздушното ѝ пространство, включително сваляне на самолети-нарушители. Според агенцията тази позиция е била предадена на Русия по време на "напрегната среща в Москва", която се твърди, че се е състояла в руското външно министерство.

"Знаете ли, видях това, но не разбирам за какво става въпрос", отговори Захарова. "Струва ми се, че това е просто поредната измислица от тази конкретна западна агенция. Ако поне можем да разберем каква е била тази среща, тогава ще можем да разберем за какво са всички тези фантазии. В противен случай е просто невъзможно да се коментира."

Захарова добави, че тази "новина в кавички" е "измислена, за да се подпомогне темата за тази напълно русофобска, агресивна и ненормална реторика, идваща от западноевропейци".

"Струва ми се, че това се прави умишлено и целенасочено, за да се даде по-голям резонанс на изявленията на представители на страните от Европейския съюз, които нагнетяват тази агресивна реторика и съответно атмосферата около Русия и бъдещето на европейския континент като цяло“, продължи говорителят на външното министерство. „Когато те безкрайно говорят за необходимостта от милитаризация, за необходимостта да се справят със страната ни с различни методи. Отново обвинения в дронове, кибератаки и т.н.“