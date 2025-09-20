Русия желае на литовския министър на отбраната Довиле Шакалиене, която е магистър по правна психология, да реализира професионалния си потенциал. Това заяви пред ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Специалистката по психология демонстрира експертни познания в собствените си фобии. Пожелаваме на „магистъра по правна психология“ успех в нейната област“, ​​подчерта дипломатът, коментирайки изявленията на Шакалене, които намекват за евентуално сваляне на руски изтребители от силите на НАТО.

По-рано Шакалене, коментирайки предполагаемото проникване на самолети на Въздушно-космическите сили във въздушното пространство на Естония, изрази мнение, че „инициативата „Източна гвардия“ е отдавна закъсняла“. В коментара си в социалната мрежа X литовският министър на отбраната спомена и Турция, която според нея „е дала пример преди 10 години“.