Найджъл Фараж е на път да стане британски министър-председател, според обширна анкета на YouGov, проведена по места, която разкрива също мащаба на разрухата при консерваторите и непопулярността на лейбъристите.

Анкетата на YouGov, базирана на извадка от 13 000 души, взета през последните три седмици, прогнозира, че ако утре се проведат избори, ще се стигне до висящ парламент, като "Реформирай Обединеното кралство" ще спечели 311 от 650 места, с 15 места по-малко от необходимото му мнозинство от 326, предаде кореспондентът на БНР.

На практика обаче, след като председателят на парламента и отсъстващите по принцип в Камарата на общините депутати от "Шин Фейн" бъдат отчислени, би било почти невъзможно за някой друг освен Фараж да си осигури най-голям брой поддръжници от депутатите и по този начин да стане министър-председател.

Проучването идва на фона на сериозни въпроси относно лидерството на Киър Стармър преди конгреса на Лейбъристката партия този уикенд, като критиците му публично го призовават да промени курса. Анди Бърнам, кмет на Манчестър, заяви, че депутатите от Лейбъристката партия са го попитали дали е готов да се изправи срещу Стармър в надпревара за лидерство.

Консерваторите пък могат да получат на следващите избори само 45 места и това ще постави пред дилема лидерът им Кеми Бейденок дали да не влезе в коалиция като младши партньор с Фараж в правителство на мнозинството, коментират политически наблюдатели.