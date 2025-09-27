Русия ще обучава и екипира китайски войски за въздушно-десантни действия

Русия се съгласила да обучава и екипира китайски войски за въздушно-десантни действия, докато Пекин се готви за евентуален конфликт в Тайван, а президентите Путин и Си изграждат все по-тясна стратегическа връзка. Това пишат „Таймс“ и „Файненшъл таймс“, позоваващи се на изтекла информация от поверителни документи, видени от Кралския институт на обединените служби, предаде кореспондентът на БНР.

Документи, показващи споразумение между Москва и Пекин, което би довело до обучение на елитни китайски парашутисти в Русия и снабдяване с руски въздушно-десантни системи, са били разкрити от хакерската група Black Moon. Документите са показани на Кралския институт на обединените служби, британски военен мозъчен тръст, който е проверил някои подробности и е заявил, че те изглеждат автентични, въпреки че не може да гарантира, че не са били променени по някакъв начин.

Авторите на анализа казват, че 800-те страници документи, включително договорни споразумения, показват, че Русия ще предостави цялото оборудване, необходимо за въздушно-десантния батальон, повече за инфилтрацията на специалните сили и пълното обучение за използването им. Те посочват, че едно ключово предимство на Русия пред Китай е опитът в бойните действия. Анализаторите предполагат, че сделката е отчасти отплата за мълчаливата китайска подкрепа за войната в Украйна. Китай формално остана неутрален, но защити руските аргументи, които я оправдаваха, противопостави се на санкциите, наложени на Москва, и продължи да позволява на компании да доставят компоненти за руската оръжейна промишленост.

Военното развитие на Китай през 13-те години, откакто Си дойде на власт, е сред най-бързите, които светът е виждал от Втората световна война насам. Резултатите бяха показани на гигантски военен парад в Пекин този месец, отбелязващ 80-годишнината от края на войната. Изобилието от дронове, противокорабни ракети и безпилотни подводници ясно показа, че голяма част от планирането на Китай е насочено към евентуално превземане на Тайван, коментират експертите от мозъчния тръст.