IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Задържаха българска студентка в Русия, обвинена е в измама

Тя е на 24 години, студентка

27.09.2025 | 15:15 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Има втора българка, която е задържана в Русия, съобщи БНТ.

Тя е на 24 години, студентка.

Обвинена е за измама.

Преди дни стана известно, че българка е осъдена на три години затвор в Русия заради коментари в интернет. Според обвинението тя оправдавала тероризма.

Свързани статии

Българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област в Русия, е задържана и осъдена на три години лишаване от свобода по обвинение в "оправдание на тероризма".

Според информацията срещу Георгиева е образувано наказателно дело заради нейни коментари под публикации за дейността на "Руския доброволчески корпус", който воюва на страната на украинската армия. Коментарите са направени през март и ноември 2024 г. Тя написала: "Крим принадлежеше на Украйна и пак ще принадлежи, като си го върне!"

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

задържана българка Русия измама студентка
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem