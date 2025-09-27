Задържаха българска студентка в Русия, обвинена е в измама

Има втора българка, която е задържана в Русия, съобщи БНТ.

Тя е на 24 години, студентка.

Обвинена е за измама.

Преди дни стана известно, че българка е осъдена на три години затвор в Русия заради коментари в интернет. Според обвинението тя оправдавала тероризма.

Българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област в Русия, е задържана и осъдена на три години лишаване от свобода по обвинение в "оправдание на тероризма".

Според информацията срещу Георгиева е образувано наказателно дело заради нейни коментари под публикации за дейността на "Руския доброволчески корпус", който воюва на страната на украинската армия. Коментарите са направени през март и ноември 2024 г. Тя написала: "Крим принадлежеше на Украйна и пак ще принадлежи, като си го върне!"